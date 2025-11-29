美國民警衛隊成員遇襲事件 特朗普政府暫停處理庇護申請
撰文：張子傑
美國華盛頓日前有兩名國民警衛隊成員遭一名獲批難民身份的阿富汗男子槍擊後，美國公民及移民服務局（USCIS）11月28日宣布，已即時暫停處理所有庇護申請。
美國公民和移民局長埃德洛（Joseph Edlow）在社交平台X發文宣布有關消息，稱直到華府可以確保每名外國人獲詳細審查前，當局都不會就庇護申請作決定，並強調一直以美國民眾的安全為最優先。
而在埃德洛發文前，哥倫比亞廣播公司（CBS）曾引述消息人士披露類似消息，USCIS的官員被要求暫停處理所有申請，當中包括透過在上屆拜登政府「盟友歡迎行動」（Operation Allies Welcome）的阿富汗人。
華盛頓的槍擊案疑犯、29歲阿富汗男子Rahmanullah Lakanwal就是在2021年9月拜登執政時期透過「盟友歡迎行動」赴美，並在今年初特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後獲批難民身份。
特朗普政府在槍擊案後隨即宣布，無限期暫停處理所有來自阿富汗的移民申請，包括公民、綠卡、工作簽證及庇護資格。特朗普亦揚言，永久停止接收來自所有第三世界國家的移民，並撤銷可能損害本土安寧的公民資格，以及驅逐與西方文明不相容的外國人。
