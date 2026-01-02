圍台軍演｜美國務院：不必要地加劇緊張局勢　籲停止對台軍事施壓

解放軍的「圍台軍演」已於2025年12月31日結束，美國國務院於翌日（1月1日）表示，解放軍在台灣附近的軍事活動，「不必要地加劇了緊張局勢」，並敦促中國停止對台灣進行軍事施壓。



央視公開「正義使命-2025」圍台軍演畫面。（央視新聞截圖）

解放軍東部戰區於2025年12月29日宣布，當日起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織戰區陸、海、空及火箭軍展開「正義使命-2025」演習。

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott ）於1月1日稱，中國對台灣及該地區其他國家的軍事活動和言論，不必要地加劇了緊張局勢。美方敦促北京保持克制，停止對台灣的軍事施壓，轉而開展有意義的對話。他又重申，美國支持海峽兩岸的和平與穩定，反對單方面改變現狀，包括以武力或脅迫手段。

東部戰區新聞發言人李熹於上月31日宣布，演習已圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。

李熹稱，戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。