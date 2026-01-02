日經亞洲解讀：中國萬億美元貿易順差從何而來？

《日經亞洲》發現，在美中關係日益緊張的背景下，2025年前11個月，中國與參加「一帶一路」倡議國家的貿易順差超過了其對美國的貿易順差。



《日經亞洲》報導指，對中國海關總署每月發佈的貿易資料的分析顯示，今年1月至11月，「一帶一路」夥伴國家的貿易順差佔中國貿易順差的45%，約合4800億美元。這一比例較去年同期上升了16個百分點，是自2013年中國提出「一帶一路」基礎設施建設倡議以來的最高水準。

同期，美國在中國貿易順差中所佔份額為24%，較上年同期下降超過10個百分點。

「一帶一路」倡議是一系列跨境基礎設施專案，其模式仿照古代連接東亞和歐洲的絲綢之路。包括許多非洲和南美洲國家在內的約150個國家和地區已通過投資合作和其他舉措加入該倡議。

2025年7月，中國江蘇省一家國有工程機械公司開始向汶萊交付大型液壓挖掘機。這些設備將用於採礦和基礎設施建設。此外，該公司還將提供技術培訓和售後支援。汶萊是東南亞國家，擁有豐富的石油、天然氣和其他資源，中國正深化與該國的聯繫。中文兩國於2017年簽署了「一帶一路」相關建設諒解備忘錄。

與此同時，據中國媒體報導，中國對非洲國家的碳減排產品出口正在增長。截至2025年6月的12個月內，包括南非和尼日利亞在內的25個非洲國家從中國進口的太陽能電池板產能較上年同期增長了60%。

《日經亞洲》統計指，2025年1月至11月，中國對「一帶一路」交易夥伴國家的出口同比增長11.6%，高於中國對全球5.4%的出口增幅。而中國對美國的出口則下降了18.9%。

美中之間日益加劇的貿易摩擦促使中國加大對其他地區的出口。自去年2月份以來，特朗普政府和中方展開了針鋒相對的關稅和貿易限制。4月份，雙方對彼此的商品一度加徵了超過100%的關稅。

美方的這種做法促使中國降低對美國市場的依賴。2018年，中國對美貿易順差佔其整體貿易順差的比例超過90%，但此後持續下降。

美中在2025年晚些時候取消了許多關稅和非關稅措施。最近，在10月韓國峰會後，美國降低了對華芬太尼相關關稅，以換取中方承諾購買美國大豆並停止稀土出口限制。儘管美中達成了暫時的休戰協議，但雙邊緊張關係仍然影響着中國與「一帶一路」沿線國家，如越南和柬埔寨的貿易。

據信，這些交易夥伴正以低價向海外市場出售過剩的中國電動汽車和鋼鐵。有指控稱，中國可能正通過第三國增加對美國和其他地區的出口。人們擔心「一帶一路」沿線夥伴國將對此提出越來越多的反對意見。

此外，中國還在不斷增加對「一帶一路」沿線夥伴國的投資和貿易。根據復旦大學和澳洲格里菲斯大學的聯合研究，這些投資，包括建築合同，在2025年上半年達到1240億美元，為2013年以來的最高水準。

對礦產資源豐富的非洲增加的投資尤為引人注目。與特朗普政府對支持發展中國家持悲觀態度形成鮮明對比的是，中國正加大投入以擴大其影響力。

