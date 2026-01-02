瑞士酒吧大火｜近30最嚴重火災　樂極生悲卻非罕見｜新聞背後

瑞士阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗—蒙大拿鎮（Crans-Montana）一家有逾百人聚集慶祝新年的酒吧，1月1日元旦凌晨發生起火爆炸事件，造成至少40人死亡，約115人受傷。



近年，瑞士發生大型火災的情況並不常見，過去數十年來也沒有太多次死傷嚴重的大火。但若論同類型派對慶祝活動出現的意外，近年卻屢見不鮮。



瑞士近年有類似的嚴重火災？

其實，瑞士近年類似的大型火災並不常見。當地較為嚴重的火災，要數2001年10月24日聖哥達公路隧道火災（Gotthard Road Tunnel Fire），兩輛卡車相撞引發隧道火災，造成11人死亡，多人受傷。火災產生的煙霧和氣體是造成人員死亡的主要原因。事故發生後，隧道關閉兩個月進行維修和清理，直至12月21日重新開放。自火災發生以來，隧道規定每小時通行貨車數量不得超過150輛。

2001年10月24日，瑞士聖哥達公路隧道發生火災（Gotthard Road Tunnel Fire），兩輛卡車相撞引發隧道火災，造成11人死。(Getty)

另一次則是發生在1993 年的琉森教堂橋火災（Lucerne Chapel Bridge Fire）： 當年的8 月 18 日，瑞士著名地標「卡佩爾廊橋」（Kapellbrücke）發生大火，約三分之二的橋身及大量 17 世紀的繪畫珍品被焚毀。

過去曾發生過像瑞士這次的派對火災嗎？

這次大火，初步相信是有人舉起裝有煙花棒的香檳酒瓶，導致燒着天花板上的易燃木板和隔音棉。而同類樂極生悲的慘劇，在世界各地其實並不罕見。

2025年3月16日，在北馬其頓科查尼（Kočani）一家擁擠的夜總會發生火災後，大批死傷者家屬聚集在當地一家醫院門外。(Getty)

舉例去年3月，北馬其頓科查尼（Kočani）一家擁擠的夜總會發生火災，隨後引發踩踏事件，造成63人死亡，另有200多人受傷，其中大部分是前來狂歡的年輕人。這場大火是由煙火引發的，火焰吞噬了夜總會的屋頂。

2016年12月，加州奧克蘭市一場電子音樂和舞會期間發生火災，造成36人死亡；大火是發生在一座被改造成藝術家居住和活動場所的倉庫。這場大火火勢蔓延迅速，許多受害者被困在違規建造的二樓。

前一年的 10 月，在羅馬尼亞首都布加勒斯特的 Colectiv 夜總會，一支搖滾樂團在進行煙火表演時發生火災，造成 64 人死亡，約 190 人受傷。