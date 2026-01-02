特朗普每天服325 mg阿士匹靈高於醫生建議　專家質疑：增出血風險

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）接受美媒採訪時，談到每天服用325毫克阿士匹靈（Aspirin），劑量較其醫生建議還要高，他稱「我想要清澈、稀薄的血液流經我心臟」，此說法引發質疑，有美國醫生指這反而增加出血風險，甚至是嚴重的出血。



圖為2025年12月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）出席除夕派對。 （Reuters）

特朗普早前因手上出現瘀青而引發外間議論，他在最新訪問中，指其瘀青與服用阿士匹靈有關。據其醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）稱，特朗普每天服用325毫克阿士匹靈。

特朗普稱這劑量高於醫生建議，又稱服用阿士匹靈已有25年，他解釋指「他們說阿士匹靈可以稀釋血液，我不想讓黏稠的血液流經我心臟」、「我想要的是清澈、稀薄的血液流經我的心臟。這說得通嗎？」他又稱「我有點迷信。」

美國醫療機構Mayo Clinic的資料顯示，低劑量阿士匹靈「有助於預防心臟病發作或中風」，一般建議低劑量為81毫克。用於治療的每日劑量，則「通常在」75至325毫克之間。

醫生質疑特朗普做法

特朗普的做法引起質疑，美國心臟科醫生、曾擔任前副總統切尼（Dick Cheney）醫生的雷納（Jonathan Reiner）稱「這完全說不通。」

他稱「即使是確診患有冠狀動脈疾病的患者，我們給患者使用劑量也只有這個劑量的4分之1，也就是每天81毫克。那麼，為何總統要服用如此非傳統的阿士匹靈劑量呢？」

雷納又指「過去我們很多人會用阿士匹靈療法，以預防心臟病發作，但近年來我們了解到，特別對於70歲以上者來說，服用阿士匹靈對只是初級預防（primary prevention）心臟病發作方面沒益處，反而可能有風險。這風險可以是出血，甚至是嚴重出血。」