日媒：近兩年7千家500萬円資本註冊公司代表人住在中國　或為移居

日本此前規定，外國人可以透過設立註冊資本起碼500萬日圓（約24.8萬港元）的公司獲得「經營管理」居留資格。日媒報道，截至2025年11月的兩年內，日本新成立4.4萬多家註冊資本為500萬日圓、金額即為經營簽證門檻下限的公司中，約有7000家公司的代表人住址在中國境內，推測這些人或以該種方式移居日本。



《產經新聞》指，日本入國管理局（IRA）認為，與其他國家相比，500萬日圓以上的註冊資本要求過低，因此於2025年10月16日修訂相關條件，將註冊資本要求提高至3000萬日圓（約149萬港元）以上。

2025年3月13日，日本東京，圖為一名職員路過盛開櫻花的街道。（Getty）

一位熟悉外國公司專家稱：「如果一家公司註冊資本為500萬日圓，而其代表的居住地在中國，那麼可以推斷，他們中的大多數人都有移民的意圖。更嚴格的規定阻止這種情況的發生，但很可能許多中國公民已經通過中介等途徑獲得居留權。」

據統計，在2025年9月，即有關條件收緊前一個月，企業註冊數量達到單月最高值3,296間，而在新規出台後的1個月，註冊數量則降至近兩年來的最低值975間。