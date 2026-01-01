WSJ：美國認定烏克蘭無意在無人機襲擊中針對普京官邸
撰文：羅保熙
出版：更新：
華爾街日報12月31日報道，美國國家安全官員已經確定，烏克蘭在最近的無人機襲擊中並未針對俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）或其官邸。
俄羅斯週一聲稱烏克蘭發動了一次涉及91架長程無人機的襲擊，目標是普京在諾夫哥羅德地區的官邸。事後，俄羅斯誓言要進行報復，並表示所謂的襲擊將改變其在與烏克蘭和西方國家的和平談判中的立場。
周三，俄羅斯國防部公布一段含有無人機殘骸橫置在雪地上的影片，聲稱這架無人機襲擊俄羅斯總統普京官邸。烏克蘭外交部當日對此表示可笑，稱俄方「連編故事都敷衍了事」。
路透社引述烏克蘭外交部發言人Heorhii Tykhyi強調，未發生俄方所指的襲擊，俄方說法可笑，因對方花費兩天時間才「拿出這份證據」，並且所展示的所謂證據，恰恰說明俄方連編故事都不認真。
俄羅斯公布烏無人機襲普京官邸影片 烏克蘭：連編故事都敷衍了事烏克蘭無人機襲擊莫斯科兩大機場 逾300航班因安全管制飛行受阻美國特使：美方與歐洲團隊討論俄烏和平 新的一年將繼續推動方案普京向國民致新年賀詞 稱相信能在俄烏戰爭贏得勝利