WSJ：美國認定烏克蘭無意在無人機襲擊中針對普京官邸

華爾街日報12月31日報道，美國國家安全官員已經確定，烏克蘭在最近的無人機襲擊中並未針對俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）或其官邸。



俄羅斯週一聲稱烏克蘭發動了一次涉及91架長程無人機的襲擊，目標是普京在諾夫哥羅德地區的官邸。事後，俄羅斯誓言要進行報復，並表示所謂的襲擊將改變其在與烏克蘭和西方國家的和平談判中的立場。

周三，俄羅斯國防部公布一段含有無人機殘骸橫置在雪地上的影片，聲稱這架無人機襲擊俄羅斯總統普京官邸。烏克蘭外交部當日對此表示可笑，稱俄方「連編故事都敷衍了事」。

2025年12月31日，圖為俄羅斯國防部發布影片截圖，圖中為俄羅斯聲稱尋獲烏克蘭襲擊普京官邸的無人機殘骸。（Getty Via 俄羅斯國防部）

路透社引述烏克蘭外交部發言人Heorhii Tykhyi強調，未發生俄方所指的襲擊，俄方說法可笑，因對方花費兩天時間才「拿出這份證據」，並且所展示的所謂證據，恰恰說明俄方連編故事都不認真。