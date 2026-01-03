日本東京今冬初降雪　淺草寺雪花飛舞　未來3日東西部地區有大雪

日本氣象廳表示，1月2日（周五），東京市中心迎來今冬首場降雪，這場降雪比往年平均時間早一天，比上個冬季晚了14天。東京都著名景點淺草寺，2日晚上7時過後能看到雪花從空中徐徐降下。另外，受強烈冷空氣和冬季氣壓模式的影響，預計在未來3日，日本東部和西部山區仍將持續降雪，平原地區積雪也將逐漸增加。



《共同網》引述氣象廳報道，日本附近正形成強烈的冬季型氣壓系統，氣溫低於攝氏零下36度的強冷空氣正從海拔約5,500米的高度湧入關東甲信地區。

東京降下今冬初雪的情景：

據《日本放送協會》（NHK）3日報道，受強烈冷空氣和冬季氣壓模式的影響，中國和北陸地區普遍降下大雪，關東南部部分平原地區（包括東京市中心）也出現積雪。

預計在未來3日，日本東部和西部山區仍將持續降雪，平原地區積雪也將逐漸增加。請民眾在駕駛時注意積雪和路面結冰對交通的影響。

東京淺草寺雪花飛舞的情景：

太平洋沿岸也出現了降雪雲，東京市中心、橫濱、大阪、德島、高知和鹿兒島等地均觀測到今個冬季的初雪。