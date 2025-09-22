中國扒手專程飛去日本搵食　橫行多時終落網　犯案原因引兩地熱議

大阪灣的夢洲島，今年因為關西世博會而成為世界的焦點。6個月的會期裏，數千萬遊客穿梭其中，欣賞各國展館的創意與未來社會的想像。本該是一個展示人類合作與科技進步的盛典，卻因為一名41歲的中國籍男子盜竊被捕，投下了不和諧的陰影。



奈良縣警方逮捕的是名叫田紅波的男子，他並不是普通遊客，而是一個慣犯。

該中國男子從今年6月起，就在日本關西一帶反覆作案，把日本當作反覆光顧的「狩獵場」。（YouTube@ntv_news）

點圖放大瀏覽▼▼▼

+ 8

警方的調查顯示，從今年6月起，他幾乎在日本關西一帶反覆作案：在大阪地鐵站電梯口，趁人不注意，從包裏掏走錢包；第二天，又在奈良市的商店街對另一名男性下手；到了7月他更是在世博會會場裏，從一名58歲男性遊客的包中偷走了裝有12萬日元的現金錢包。

這一切還只是冰山一角。警方在他手機中發現了大約40張被盜信用卡的資料。這也意味着他在日本的行竊次數遠遠超過新聞中提到的幾宗。換句話說，這應該是一個有目的、有計劃的「跨國扒手」，把日本當作反覆光顧的「狩獵場」。

面對警方的調查，田紅波的供述更是令人無語。他辯稱：

日本人的防範意識比較薄弱，下手容易。為了生活費，我才多次來日本行竊。世博會人多，我覺得更方便得手。

但這句話也揭示日本已淪為外國犯罪者天堂的一個事實：日本社會的「安全感」，在少數人眼裏，反而成了「機會」。日本長期以來給外界的印象是治安良好：便利店深夜不鎖門，路邊自販機隨處可見，錢包丟了大概率會失而復得。這種「安全感」，是日本社會最大的軟實力之一。

許多初到日本的外國人都會感嘆：

在這裏丟了東西大概率都能找回。但這種質樸的社會氛圍，一旦遇上別有用心的人，就成了最容易被利用的弱點。

新聞傳回中國，網絡上很快炸開了鍋。大多數網友的反應，是憤怒與羞恥：

「丟人現眼。」

「損害中國人的形象。」

「居然多次來日本行竊，還被抓住了。」



有人甚至引用了一句古話：

前人砍樹，後人遭殃。

擔心這種負面新聞會讓在日中國人受到牽連。

但也有一些聲音，帶着複雜甚至扭曲的態度：

「環境能改變人。」

「只是模仿日本人的做法罷了。」

「到了日本，好人也會變壞。」



甚至還有人冷冷地說：

繼續幹吧，反正受影響的是那些在日本裝腔作勢的華人，跟我們沒關係。

日本網友紛紛評論：

「『因為日本人防範意識薄弱，容易行竊，所以我為了賺生活費，多次到日本反覆進行扒竊。』開甚麼玩笑！既然有錢買機票，不如在自己國家花掉！『在日本容易行竊』這一點確實已經成了外界的評價。其他鄰國的竊賊也說過同樣的話。至於這個犯人，應該永久禁止入境，但考慮到今後類似的人還可能來日本，我認為日本現在必須在這方面對他們採取數倍的特別強化措施。」



「像 YouTube 之類的片段中，經常傳播日本治安良好，例如在餐館等地方，即使把包放在座位上去廁所也不會被偷，這樣的內容被傳到全世界，所以全世界的小偷們大概都會蜂擁而至來到日本吧。」



「堂堂世界第二大經濟體的人，居然千里迢迢坐飛機來日本專門搞偷竊、順手牽羊？這不是匪夷所思嗎？我一直覺得 Yahoo 新聞的評論區很奇怪，指名道姓批評某些公眾人物都沒問題，但一旦涉及批評某個國家，就立刻被判定為『違規用語』。真是莫名其妙！」



國內網友說去了世博會被偷。（小紅書截圖）

日本社會的秩序有人稱之為一種「脆弱的幻象」，它依賴的是人們彼此之間的默契與自律。也正因如此，這份安全與安定才格外珍貴。對我們這些身處異國的人來說，比起單純地指責「丟臉」，更重要的或許是時刻提醒自己：

無論身在何處，我們的舉止言行都代表着國家的形象與尊嚴。所以還是奉勸那些人，踏踏實實找一份正當的工作比什麼都強。

【相關圖輯】日本「1年被偷3000億日圓」逾半賊人來自這國 Uniqlo擬辣招防盜（點圖放大瀏覽）：

+ 41

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】