特朗普以國安為由　下令瀚孚光電剝離Emcore晶片資產

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月2日（周五）發布行政命令，以國家安全為由，要求瀚孚光電（HieFo Corp.）剝離在2024年收購的Emcore公司的半導體相關資產。



據《彭博社》報道，這項行政命令指出，總部位於美國特拉華州（Delaware）的瀚孚光電公司由一名中國公民創立並控制，其目標是該公司收購Emcore公司「包括數碼晶片及相關晶圓設計、製造和加工業務在內的資產」。

報道指，上訴兩家企業於2024年宣布，已完成一項交易，總部位於新澤西州的Emcore公司，以292萬美元（約2275萬港元）出售其晶片及生產磷化銦晶圓的業務。

特朗普的行政命令稱，該交易「威脅到美國國家安全」，報道認為這是特朗普政府旨在遏制中國獲取先進半導體技術的最新舉措。

該行政命令指示瀚孚光電在180天內完成資產剝離，除非美國外國投資委員會，（Committee on Foreign Investment in the United States，簡稱Cfius，即負責審查涉及美國公司交易的聯邦政府機構，審查理由基於國家安全）同意給予額外時間。

2025年12月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在國務院出席甘迺迪中心榮譽獎章頒獎晚宴（State Department Kennedy Center Honors Medal Presentation Dinner）時發表講話。（Reuters）

財政部在一份聲明中表示：「Cfius認定，該交易存在國家安全風險，涉及可能獲取 Emcore的知識產權、專屬及專業技術，以及可能將Emcore旗下，數碼晶片業務生產出來的磷化銦晶片從美國轉移到國外。」