FBI粉碎新年夜恐襲計劃　效忠ISIS男子被捕　面臨最高20年刑期

美國聯邦調查局（FBI）1月2日（周五）表示，已粉碎一個原定在新年夜於北卡羅萊納州一間雜貨店和餐廳發動恐怖襲擊的計劃，拘捕18歲嫌疑人。疑犯效忠極端組織ISIS，目前被指控試圖向外國恐怖組織提供物質支持。檢察官表示若罪名成立，他將面臨最高20年聯邦監獄刑期。



英國《衛報》報道，18歲的斯特迪文特（Christian Sturdivant）來自北卡羅萊納州的明特希爾鎮，他於12月31日從一家特殊醫療機構出院時被捕。

調查人員認為，身為美國公民的斯特迪文特策劃襲擊事件大約一年之久。 警方12月29日搜查他住所時，在床下發現刀具和錘子，以及關於恐襲計劃的詳細筆記。筆記顯示他想攻擊猶太人、基督徒、LGBTQ+群體，以及趕到現場的警察。

斯特迪文特還被發現擁有一個TikTok帳號，該帳號發布有多條支持ISIS的貼文。他隨後在一個ISIS網站上宣誓效忠，卻無意中將訊息傳遞給了紐約警察局的一名臥底特工。斯特迪文特以為該特工是ISIS成員，便透過多個社媒平台聯繫該名特工，並透露了自己的新年夜襲擊計劃。

斯特迪文特於周五上午首次出庭，目前仍被拘留。