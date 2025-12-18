FBI副局長下月離職　上任不足10個月　特朗普：他想重操網台舊業

美國聯邦調查局（FBI）副局長Dan Bongino於12月17日宣布，他將於下月卸任，結束其不足10個月的任期。他被任命為副局長前，曾是右翼Podcast節目的主持人。對此，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日稍早聲稱，前者想重操網台舊業。



路透社報道，特朗普周三接受記者提問時暗示Dan Bongino即將離職，並表示：「他做得非常出色，但我猜他想重返其（Podcast）節目。」

Dan Bongino在數小時後於社交媒體X上正式宣布離任消息，並對特朗普、司法部長邦迪（Pam Bondi）和FBI局長帕特爾（Kash Patel）表示感謝。

報道指，Dan Bongino過去在主持Podcast時，並多次宣揚過一系列被外界視為陰謀論的論點。再加上，FBI副局長一職傳統上由職業官員擔任，因此他被任命的決定，即時引來大量質疑的聲音。

2025年12月4日，美國華盛頓特區，聯邦調查局（FBI）副局長Dan Bongino在司法部舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

代表着1.4萬名主要為現役特工的FBI特工協會當初反對任命Dan Bongino，但後者最終還是於3月正式就任副局長一職。