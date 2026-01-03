法國2025年古蹟遊客人數創新高達1200萬　邊個景點最受歡迎？

根據法國國家古蹟中心（CMN）的數據，法國國家古蹟在2025年創下新的歷史紀錄，首次迎來1,200萬遊客。在最受歡迎的景點中，頭三位分別是巴黎凱旋門（Arc de Triomphe）、聖米歇爾山修道院（Abbey of Mont-Saint-Michel）以及巴黎聖禮拜教堂（Sainte-Chapelle）。

法國國家古蹟中心在新聞稿中宣布：「在連續兩年遊客人數超過1100萬人次之後，法國國家古蹟的遊客人數首次突破1200萬人次，創下歷史新高。」

巴黎凱旋門成最多遊客古蹟：

法國《回聲報》（Les Echos）1月2日報道，遊客人數最多的三大古蹟分別是：凱旋門（185.2萬人次）、聖米歇爾山修道院（162.7萬人次）和巴黎聖禮拜堂（133.3萬人次）。緊隨其後的是先賢祠（Panthéon，111.7萬人次）、巴黎古監獄（la Conciergerie，77.3萬人次）以及卡爾卡松（Carcassonne，61.6萬人次）的城堡和城牆。

法國國家古蹟中心同時負責巴黎聖母院塔樓的全新遊客體驗計劃。自2025年9月重開以來，巴黎聖母院已接待11萬名遊客。此前，巴黎聖母院曾因遭遇火災而關閉多年。

該機構強調，人們對大教堂及其藏有的珍寶的興趣日益濃厚：亞眠大教堂（Towers of Amiens Cathedral）的遊客數量增長了95%，沙特爾大教堂（Chartres Cathedral）增長了74%，蘭斯大教堂（towers of Reims Cathedral ）增長了43%。

法國2025年最受歡迎古蹟及旅客人數：

1. 巴黎凱旋門 1,852,271人次

2. 聖米歇爾山修道院 1,627,042人次

3. 巴黎聖禮拜教堂 1,333,286人次

4. 先賢祠 1,117,705人次

5. 巴黎古監獄 773,303人次

6. 卡爾卡松城堡及城牆 616,012人次

