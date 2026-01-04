委內瑞拉變天美國防部Pizza指數激增　行動背後外賣訂單數有玄機

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月3日證實美軍已對委內瑞拉發動軍事打擊並逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦。同日凌晨，五角大樓附近的Pizzato Pizza餐廳，外賣訂單量出現異常增長。有人認為，這就是「五角大樓薄餅指數」（Pentagon Pizza Index），而「五角大樓薄餅指數」愈高，意味着衝突愈有可能發生。



這場「斬首」馬杜羅政權的行動代號為「絕對決心」（Operation Absolute Resolve），從美東時間2日深夜展開，並在5小時內成功突破委內瑞拉防空系統並攻堅馬杜羅住所逮人。

圖為2026年1月3日，美國總統特朗普在海湖莊園與防長赫格塞思、中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）等官員收看美軍拘捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動。（@realDonaldTrump/Handout via REUTERS）

一個名為五角大樓薄餅報告（Pentagon Pizza Report）的賬號在X平台表示，3日凌晨3點前不久，五角大樓附近的連鎖薄餅店Pizzato Pizza外賣訂單激增，這表明在美軍無人機襲擊委內瑞拉時，這間餐廳比平時要繁忙得多。

「五角大樓薄餅指數」在這所指的是，3日凌晨來自從包括五角大樓、白宮在內美國關鍵政府建築附近的Pizza店外賣訂單異常地多，其思路是，當存在潛在重大危機時，會有比平時多得多的工作人員在這些建築內處理局勢、規劃潛在行動，而他們被困在辦公室工作時，會打電話訂購Pizza以維持精力。

Pizza效應起源來自冷戰時期？

這個術語雖然因近期中東事件而重新受到關注，但起源於冷戰時期。當時蘇聯情報機構曾監控類似的指標，通過追蹤外賣員過量的Pizza配送來評估美國對潛在全球危機的警戒程度。

事實上，美軍入侵科威特和伊拉克戰爭等其他軍事事件，甚至以色列2025年6月13日突襲伊朗期間，也記錄到「五角大樓薄餅指數」上升的情況。