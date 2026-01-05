委內瑞拉變天 | 中國利益有哪些影響？債務不確定性大 ｜點經

2026年的第三天，委內瑞拉的「查韋斯-馬杜羅」時代結束了。從1999年2月2日，查韋斯（Hugo Chávez）執掌委內瑞拉到2026年1月3日美軍在夜間突襲加拉加斯中逮捕馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，並將他們帶回美國受審，27年彈指一揮間，委內瑞拉又要變天了。



委內瑞拉連接加勒比海和大西洋貿易路線，使其成為中國「一帶一路」倡議中的天然節點。中委經貿關係自查韋斯時代起迅速深化，2000年代初升級為戰略夥伴關係，2023年進一步提升為「全天候戰略夥伴關係」。

中國通過「石油換貸款」模式，向委內瑞拉提供超數百億美元貸款，佔對拉美貸款近一半，作為回報獲得原油和礦產資源。委內瑞拉擁有超3000億桶的世界最大石油儲量，近年來對中國石油出口佔比上升，2025年12月每日進口量創紀錄，超過60萬桶，佔其產量大部分。中國已成為委內瑞拉最大石油買家。

中國也有不少企業活躍於委內瑞拉的電信、能源、基礎設施和「一帶一路」項目，包括最新的直達海上航線和電網支持。委內瑞拉「馬杜羅時代」結束，會對中國產生一定的影響。

2023年9月13日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同訪華的委內瑞拉總統馬杜羅舉行會談，習近平在人民大會堂東門外廣場為馬杜羅舉行歡迎儀式（新華社）

首先是石油進口有較大影響。石油貿易是中委經貿關係的支柱，委內瑞拉石油佔中國進口約4%，比例一直上升，是中國的低價能源的主要來源之一（另一個是伊朗）。

根據聯合國COMTRADE國際貿易數據庫，2023年，中國對委內瑞拉的出口額為34.5億美元，委內瑞拉對中國出口約7.39億美元。2024年中國對委內瑞拉的出口額為48億美元，委內瑞拉對中國出口約3億美元。根據委中商會最新發布的數據，2025年上半年委內瑞拉與中國的雙邊貿易量較2024年同期下降了12%。

這一經濟下滑主要歸因於持續的國際制裁，影響委內瑞拉的石油出口，而石油出口仍是其與中國商業關係的主要支柱。而中國的出口產品包括機械、電子產品和消費品。2025年7月25日，在5月舉行的中國-拉美及加勒比國家共同體（CELAC）峰會，中國與委內瑞拉還簽署超過多項雙邊協議，這種合作涵蓋了科技、投資促進和農業發展等領域。

委內瑞拉國營石油公司PDVSA的一家加油站。（Reuters）

當委內瑞拉的新政府上台後，大概率將優先與美國及西方公司合作，減少與華貿易，轉向美國市場以換取制裁解除和經濟援助。美國已對委石油行業施加多年制裁，新政府可能放鬆對美企限制，擠壓中國份額。私營煉油廠和國有企業對委重油依賴可能受此影響而導致供應中斷，短期供應鏈緊張。短期看，石油進口風險上升，中國需尋求替代來源，如中東或俄羅斯，但委重油獨特加工優勢難以完全取代。

整體貿易可能下降。委內瑞拉新政府或多元化夥伴，減少對華依賴，影響機械、電子出口。2025年貿易已因制裁下滑12%，政治劇變加劇不確定性。但委內瑞拉經濟重建需大量進口，中國消費品和基礎設施產品仍有市場需求。

其次要關注到中國在委內瑞拉還未收回的債權。查韋斯在1999年、2001、2004年三次贏訪問中國，促成了後來成為石油貸款計劃——中委聯合基金（FCCV）的成立。自2007年起，委內瑞拉與中國共同創建了一系列雙邊發展基金，包括中委聯合基金（CVJF），該政府間基金為委內瑞拉提供了技術、基礎設施、衛星、技術援助、採礦、能源和發展資金。

2026年1月2日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）會見中國拉美事務特別代表邱小琪（左）。（網絡圖片）

中國開發銀行（CDB）和委內瑞拉國家發展基金（FONDEN）在很大程度上為這些基金提供了財政支持。在某些情況下，這些貸款支持了委內瑞拉上述項目中向中國企業採購商品和服務。而委內瑞拉原油發放（「石油換貸款」）的形式償還。

隨着2006年至2012年間大量中資流入委內瑞拉，這一聯繫進一步加強。委內瑞拉對中國的依賴日益明顯，中國成為委內瑞拉政府的主要貸款方。據估計，這些基金已處理超過620億美元。根據安德烈斯·貝略基金會中美研究中心的數據，委內瑞拉已成為中國最重要的債務國，佔分配給整個拉丁美洲地區資金的45%。自2015年以來，中國拒絕向委內瑞拉提供新的信貸額度。但目前未償部分估計約200億美元，多為原油掛鈎債務。

馬杜羅被捕後，新政府對這些債權態度將成為關鍵。新政府可能質疑部分貸款合法性，指責馬杜羅政權腐敗和管理不善，尋求重組或減免，以獲國際貨幣基金組織和西方援助。歷史先例顯示，拉美政權更迭後，常重新談判對華債務，優先償還西方債權人。美國影響下，新政府也可能配合美方凍結資產或施加二次制裁，阻礙債務回收。中國或面臨損失。

2026年1月3日，在委內瑞拉首都加拉加斯，美國擄走總統馬杜羅後，支持者在副總統府外手持委內瑞拉已故總統查韋斯和馬杜羅的照片。（Reuters）

當然， 新政府若獲西方支持，經濟恢復，還債能力增強，穩定環境利於長期償還債務。若新政府承認債務，可通過外交談判維持影響。總體，中國的債權回收不確定性增大，短期壓力大，但中長期取決於新政府穩定度和中美博弈。

此外，中國在委內瑞拉投資企業涵蓋能源、電信、基礎設施等領域，11家主要從事石油行業，其他重要類別包括工業10家、電力生產5家、基礎設施5家和電信4家。委內瑞拉變天，相應都會造成影響。

2025年8月24日，《世界能源新聞》報道稱，中國私營企業在委內瑞拉罕見地簽訂了20年協議下生產石油。中石油等國有企業早因制裁減少活動，私企如協和資源公司（CCRC）2024-2025年在馬杜羅搖搖欲墜時期居然不顧風險對委內瑞拉投資超10億美元，開發油田、部署浮動平台，目標2026年產6萬桶/日。

委內瑞拉總統馬杜羅2025年1月10日宣誓就職，繼續執政。（REUTERS）

委內瑞拉新政府大概可能歡迎美國公司，因為查韋斯上台後美國能源企業在委內瑞拉的資產被國有化，大概將被重新返還。大概也將限制或審查中企合同，增加運營風險，甚至迫使退出。

而電信和科技企業如華為、中興面臨更大挑戰。華為在委內瑞拉深耕二十多年，為委內瑞拉提供網絡轉型、手機生產和安保系統，與委內瑞拉國有電信企業CANTV關係密切。新政府也可能轉向美國或歐洲供應商，取消合同或施加本地制裁。

新政府大概率將重新審查中企的投資合同，一些不利於新政府的投資大概率或被撤銷。但也有有利的一面。新的穩定的委內瑞拉可能提供更好的投資環境，減少治理風險。若新政府推動重建，中企在工程技術仍有競爭力。

但涉及經濟和國家安全方面的投資，比如石油和電信領域，委內瑞拉今後大概率會與西方企業合作，中企將失去投資機會。短期而言，中企需評估撤退或觀望，中長期取決於外交斡旋和制裁動態。