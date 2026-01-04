中國女子墮「高薪陷阱」於柬埔寨流落街頭 華使館尋獲將助回國
中國駐柬埔寨大使館1月4日發布領事提醒，提醒中國公民切勿踏入「高薪陷阱」。大使館方面稱，媒體近期報道稱一名中國女子流落柬埔寨街頭，使館於1月3日尋獲該女子，發現對方是受「高薪工作」誘惑赴柬。
新華社報道，中國駐柬埔寨大使館在獲悉一名中國女子據報流落流落街頭後，立即聯繫柬埔寨警方等部門，以及當地熱心人士了解核實有關情況，於1月3日下午在西哈努克市一家醫院找到該吳姓女子。
報道指出，該女子當時身體狀況很差，使館當即協調將其轉送至另一家醫院救治。據該姓吳女子反映，是受「高薪工作」誘惑赴柬，後來流落街頭。目前，該女子身體狀況有所好轉，使館已聯繫其家屬赴柬，辦理接其回國事宜。
使館籲中國公民勿輕信「高薪招聘」
中國駐柬大使館再次提醒中國公民，所謂海外「高薪招聘」信息，很多涉及網賭電詐、黃賭毒等產業，一旦身陷其中，極易遭到非法拘禁、暴力虐待，甚至面臨生命危險。切勿輕易聽信傳言，以自身安全甚至生命為代價鋌而走險。如發現本人或身邊人員受到電詐、非法拘禁等威脅，請盡快向中柬兩國警方報警，並聯繫中國駐柬使館尋求協助。
