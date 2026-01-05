委內瑞拉｜特朗普：委副總統如不做正確的事　代價或比馬杜羅大

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於1月4日接受《大西洋月刊》（The Atlantic）採訪時表示，如果委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）「不做正確的事」，她可能會付出比被美軍逮捕的領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）更大的代價。



圖為2025年12月4日，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）向國民議會提交政府2026年預算提案，與國防部部長洛佩斯（Vladimir Padrino López）交談。 （Reuters）

特朗普1月3日證實，美軍對委內瑞拉發動軍事打擊，並逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦。特朗普最初對羅德里格斯表示讚揚。但羅德里格斯隨後表示，委內瑞拉將捍衛其自然資源。

路透社報道，特朗普4日在佛羅里達州接受《大西洋月刊》的電話採訪稱，如果羅德里格斯不做正確的事，她將付出非常沉重的代價，可能比馬杜羅的代價還要高。

點擊瀏覽更多美國對委內瑞拉軍事襲擊的相關圖片：

+ 8

特朗普又為其武力推翻馬杜羅的決定辯護，稱要重建委內瑞拉、進行政權更迭，「不管你怎麼稱呼它，都比現在的情況好，不可能更糟了」。

他也表示，其他國家也可能受到美國的干預，他特別提到：「我們絕對需要格陵蘭島。」