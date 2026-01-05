丹麥和格陵蘭領導人：促特朗普停止發表吞併格陵蘭言論

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於1月4日接受《大西洋月刊》（The Atlantic）採訪時，在談及對委內瑞拉的軍事行動時重申，「我們（美國）絕對需要格陵蘭，我們需要它用於防禦」。丹麥和格陵蘭領導人同日回應，敦促特朗普停止發表威脅吞併格陵蘭的言論。



2025年4月2日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）到訪格陵蘭，與格陵蘭候任總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）在當地首府努克合影。（Reuters）

特朗普較早時表示，其他國家也可能被美國干預，特別提及「美國絕對需要格陵蘭」。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）發聲明稱，發表相關言論毫無道理，美國無權吞併丹麥任何組成部份。弗雷澤里克森稱，丹麥在歷史上是美國關係密切的盟友，她強烈敦促美國停止對丹麥及其人民的威脅，並重申格陵蘭不會被出售。

格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）也發表聲明稱，特朗普宣稱「我們需要格陵蘭」，並將格陵蘭與委內瑞拉和軍事干預聯繫起來，「這不僅是錯誤的，而且是不尊重的」。