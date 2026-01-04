委內瑞拉變天｜美軍空襲軍事據點　衛星畫面揭被炸前後巨大對比

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月3日證實美軍對委內瑞拉發動大規模攻擊，並成功抓捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，又譯馬杜洛）及其妻子，同時還空襲了該國境內多處軍事設施，曝光的衛星畫面中，可以清楚見到這些設施遭遇空襲前後的巨大對比。



美軍空襲委內瑞拉軍事基地 衛星照曝驚人對比

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，馬杜羅據稱是在委內瑞拉最大的軍事基地、位於加拉加斯的「蒂烏納堡」（Fuerte Tiuna）被捕，美國民間企業「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）公布的最新衛星影像中，可以見到美軍空襲前後的巨大差別。

+ 1

在12月22日拍攝到的衛星畫面中，可以清晰辨別蒂烏納堡的建築和設備，但隨著美軍在1月3日發動空襲，蒂烏納堡的建築、設施和車輛遭到明顯破壞，現場陷入宛若廢墟的慘況。

委內瑞拉除了主要軍事基地遭到攻擊，委內瑞拉反對派領導人的發言人透露還有其餘地點遭到美軍空襲，包括加拉加斯的主要空軍基地「拉卡洛塔」（La Carlota）、訊號天線「埃爾沃爾坎」（El Volcán）和加勒比海沿岸的港口拉「瓜伊拉港」（La Guaira Port）。

點擊瀏覽更多美國對委內瑞拉軍事襲擊的相關圖片：

+ 8

延伸閲讀：

美國空襲委內瑞拉懶人包》川普為何抓馬杜洛？一文看懂美軍出手原因與最新進展

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】