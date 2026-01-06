彭博社：美國重建委內瑞拉石油業困難　料需耗時10年約千億美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃，由美國主導復興陷入困境的委內瑞拉石油工業，但分析說，這不僅可能耗資超過1000億美元（約7800億港元），而且困難重重，須耗費漫長時間。



彭博社報道，萊斯大學貝克公共政策研究所拉丁美洲能源政策主任莫納爾迪（Francisco Monaldi）指出，委內瑞拉的原油基礎設施因多年的腐敗、投資不足、火災和盜竊而破敗不堪。

委內瑞拉石油工業中心馬拉開波湖畔的油井。（GettyImages）

莫納爾迪估計，若要重建這些基礎設施，使原油產量恢復到20世紀70年代的巔峰水平，未來10年內或須包括雪佛龍、埃克森美孚和康菲石油等企業，每年投資約100億美元。他說：「要想得更快，甚至需要更多的投資。」

委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量。但在總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）執政的12年間，當地石油產量大幅下降；目前日產量約為100萬桶，1974年時日產量接近400萬桶。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）1月4日表明，他預計美石油公司將渴望獲得開採委內瑞拉重質原油的機會，這些原油對於美國墨西哥灣沿岸的煉油廠至關重要。

2025年12月19日，美國華盛頓特區，圖為魯比奧面見傳媒回答問題。（Reuters）

魯比奧說：「這幾天我沒跟美國石油公司聯繫，但我們非常肯定他們會表現出極大的興趣。我認為，如果給予足夠的空間，私營企業將產生巨大的需求和興趣。」

但分析認為，除非委內瑞拉成立新的國會，否則不會有石油公司動真格地投資，現在看起來形勢並未如此發展。

此外，委內瑞拉基礎設施修復任務艱巨。石油港口設備破敗不堪，導致運往中國的超級油輪裝滿需五天，七年前僅需一天。

在蘊藏近5000億桶可開採石油的內陸奧里諾科盆地，鑽井荒廢、泄漏無人處理，鑽探平台被洗劫一空，零件在黑市流通。此外，龐大的地下管道網絡泄漏頻發，甚至被國家石油公司當作廢鐵出售，設備也因火災爆炸而損毀嚴重。

2025年12月21日，委內瑞拉Cabello碼頭，圖為委內瑞拉石油公司（PDVSA）的石油儲藏倉庫附近，可見有郵輪停靠在碼頭。（Getty）

委內瑞拉剩下的石油生產嚴重依賴雪佛龍，這是唯一一家仍在當地營運的大型美國石油公司。雪佛龍約佔委內瑞拉石油產量的25%，持有特殊許可證，可不受美制裁影響，繼續在委營運。

分析說，從規模和經驗角度考慮，另外兩家最適合幫助重建委內瑞拉的美企是埃克森美孚和康菲石油。這兩家公司都曾在委內瑞拉營運，但後來都撤離。

本文獲《聯合早報》授權轉載

