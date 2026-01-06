特朗普接管委內瑞拉　擬「明益」美國石油公司　卻可能耍手擰頭？

【馬杜羅/馬杜洛】「接管」委內瑞拉後，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府忙不迭盤算着，如何好好享用這塊「石油寶地」。但事情顯然沒這麼簡單。



路透社1月5日報道披露，特朗普政府計劃本周與美國主要石油公司高管會面，討論在美軍對委內瑞拉採取軍事行動之後，如何推動這個拉美國家的石油產量實現恢復和增長。這一舉動被視為白宮希望美國大型石油企業重返委內瑞拉、重新開發其全球最大石油儲量的關鍵一步。

在委內瑞拉馬拉開波湖，一台油井泵浦正在抽取石油。馬拉開波湖湖下方的油田是世界上產量最高的油田之一。（GettyImages）

不過，埃克森美孚、康菲石油和雪佛龍均否認此前就委內瑞拉局勢與白宮進行過溝通，這與特朗普聲稱「已與所有美國油企會面」的說法相矛盾。

業內人士坦承，大規模恢復委內瑞拉石油生產需要多年時間和數十億美元投資，同時面臨基礎設施破敗、政治前景不明、法律風險和美國長期政策不確定性等重大障礙。

據知情人士透露，在美國軍方強行控制委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）後，特朗普政府計劃於本週較後時候與美國石油企業高管舉行會談，探討提升委內瑞拉石油產量的方案。此次會議對特朗普政府的一項核心訴求至關重要——推動美國頭部石油企業重返這個南美國家。

有投資者對此持樂觀態度，他們押注美國針對委內瑞拉領導層的行動，將為美國企業打開通往全球最大石油儲量的大門。不過特朗普也強調，美國對委內瑞拉的石油禁運仍處於全面生效狀態。

委內瑞拉石油工業中心馬拉開波湖畔的油井。（GettyImages）

受上述消息提振，標普500能源指數升至2025年3月以來的最高水平，其中行業龍頭埃克森美孚股價上漲2.2%，雪佛龍股價大漲5.1%。

不過與特朗普急不可耐對比鮮明的是，石油巨頭們態度曖昧。四位石油行業知情高管透露，美國三大石油巨頭——埃克森美孚、康菲石油和雪佛龍，尚未就馬杜羅下台一事與特朗普政府進行過任何溝通，這與特朗普於上周末發表的言論相悖。特朗普當時稱，在馬杜羅被控制前後，他已與「所有」美國石油企業舉行過會晤。

一位知情人士5日說：

截至目前，無論是在馬杜羅被推翻之前還是之後，這三家公司中沒有任何一家與白宮就委內瑞拉業務運營問題有過對話。

分析認為，即將舉行的這場會面，對特朗普政府提振委內瑞拉原油產量與出口的願景而言至關重要。

委內瑞拉曾是石油輸出國組織（OPEC，歐佩克）成員國，已探明石油儲量3000億桶，約佔全球已探明儲量的17%，居世界首位。其產出的原油可由美國專門設計的煉油廠加工提煉。但分析師指出，要實現增產目標，需要耗費數年時間，且需投入數十億美元的資金。

【延伸閱讀】委內瑞拉坐擁「垃圾油之王」 全民皆富慘變「一窮二白」不勝唏噓

+ 7

目前尚不清楚哪些高管將出席此次會議，也不確定石油企業將以單獨參會還是集體參會的形式現身。白宮未就此次會議發表評論，但表示相信美國石油行業已準備好大舉進軍委內瑞拉。白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）：

我們所有的石油企業都已準備就緒，且願意在委內瑞拉進行大規模投資，以重建遭馬杜羅政權破壞的石油基礎設施。 說

埃克森美孚、雪佛龍和康菲石油均未立即回應置評請求。

一位石油行業高管向路透社透露，出於反壟斷方面的顧慮，企業不願在白宮組織的集體會議上討論委內瑞拉的潛在業務。相關反壟斷法規限制競爭對手之間就投資計劃、時間安排和產量水平等議題展開集體磋商。

在美國軍方悍然對委內瑞拉採取軍事行動後，特朗普在馬杜羅遭擄走數小時後即表示，他預計美國大型石油企業將斥資數十億美元，助力委內瑞拉提升石油產量。

西班牙馬德里，一名男子在抗議活動中舉著標語牌，標語牌上印著美國總統特朗普正在喝一桶石油。（GettyImages）

《政治報》（Politico）3日曾披露，特朗普政府已向美國油企發出一份私下強硬通知：若企業希望就其資產被委內瑞拉政府沒收一事獲得賠償，就必須重返委內瑞拉，投入巨資重建該國破敗的原油開採基礎設施。一位參與相關對話的行業官員說：

他們（特朗普政府）的意思是，想入局分一杯羹、拿回賠償，就得先行動起來。

特朗普政府雖推動美企重返委石油市場，但未明確公布長期規劃，行業對這一要求顧慮重重——在這個連可預見未來的執政者都尚未明確的國家，重建衰敗油田的難度極大。

20世紀末，委內瑞拉曾最多日產原油350萬桶，但在美西方制裁下，委內瑞拉石油產能嚴重下降，目前日均原油產量在100萬桶左右，僅為全球原油產量的0.8%。

延伸閱讀：委內瑞拉變天｜白宮公開馬杜羅「遊街」畫面 帶手銬疑說新年快樂

+ 4

業內分析師指出，基礎設施的匱乏、委內瑞拉政治前景與法律框架的高度不確定性，以及美國長期政策的不明朗，都將成為阻礙這一計劃推進的攔路虎。

雪佛龍是目前唯一一家仍在委內瑞拉油田開展運營的美國大型石油企業。而埃克森美孚和康菲石油，在近20年前因委內瑞拉前總統查韋斯（Hugo Chávez）推行國有化政策並接管項目後，便退出了這個國家，兩家公司在委曾擁有深厚的歷史淵源。一位不願具名的石油行業高管表示：

我認為，除了已經在當地紮根的雪佛龍之外，不會有任何其他公司承諾開發委內瑞拉的石油資源。

雪佛龍目前每天向美國墨西哥灣沿岸出口約15萬桶委內瑞拉原油。近年來，為維持在委內瑞拉的業務，該公司一直與特朗普政府保持着謹慎的周旋姿態。

《華爾街日報》早前在另一篇分析文章中也指出，要吸引外國企業大舉重返委內瑞拉絕非易事。石油企業高管不得不審慎評估委內瑞拉的局勢穩定性。歷經二十餘年的管理失當等問題，委內瑞拉的石油產業早已陷入一片混亂。

不少美國石油行業官員與市場分析師均表示，對於後馬杜羅時代的委內瑞拉，他們目前更多是心存疑問，而非手握答案。

雪佛龍公司前拉美及非洲業務負責人莫希里（Ali Moshiri）表示：

一大不利因素就是油價。在當前的市場環境下，企業若要投資，會選擇美國的二疊紀盆地（北美最大的頁岩油產區），還是委內瑞拉？這無疑是個艱難的抉擇。

「若能消除地面之上的政治風險，委內瑞拉將成為一顆不折不扣的『皇冠明珠』。不少企業都表示，想先觀望局勢的最終走向。」曾在特朗普政府首個任期內任職於國家安全委員會的德倫茨稱，「但就目前的情況來看，我並不認為這是一個成熟的投資機遇。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

