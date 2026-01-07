委內瑞拉｜美媒：特朗普政府向代總統提3要求　否則步馬杜羅後塵

美媒1月5日報道，特朗普政府要求委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）採取多項親美措施，期望對方至少要答應打擊毒品走私、驅逐伊朗、古巴等對美敵對國家或勢力的特工以及停止向美國的對手出售石油，否則將面臨與總統馬杜羅（Nicolás Maduro）同樣的命運。



美媒《政治報》（Politico）引述一名美國官員及了解相關討論的消息人士，稱美方已向羅德里格斯提出上述要求。美方也希望她最終能推動自由選舉並讓出權力，但未對該要求設硬性期限。

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，不在圖中）在佛州會面後，共同會見記者。（Reuters）

白宮未對上述報道置評，美國務院回應美媒詢問時重申國務卿魯比奧（Marco Rubio）先前立場，稱美方預期羅德里格斯會比馬杜羅更願意配合。

另一名消息人士指，特朗普團隊認為羅德里格斯將受到嚴格控制，短期內會對美方言聽計從。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）正式宣誓就任臨時總統，（Reuters）

羅德里格斯於5日正式宣誓就任該國臨時總統，接替遭美國擄走的馬杜羅。她起初強調後者仍然是該國唯一的總統，後來態度軟化邀請美國政府共同制定以共同發展為導向的合作議程。