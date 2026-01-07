委內瑞拉｜美媒：特朗普政府向代總統提3要求 否則步馬杜羅後塵
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美媒1月5日報道，特朗普政府要求委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）採取多項親美措施，期望對方至少要答應打擊毒品走私、驅逐伊朗、古巴等對美敵對國家或勢力的特工以及停止向美國的對手出售石油，否則將面臨與總統馬杜羅（Nicolás Maduro）同樣的命運。
美媒《政治報》（Politico）引述一名美國官員及了解相關討論的消息人士，稱美方已向羅德里格斯提出上述要求。美方也希望她最終能推動自由選舉並讓出權力，但未對該要求設硬性期限。
白宮未對上述報道置評，美國務院回應美媒詢問時重申國務卿魯比奧（Marco Rubio）先前立場，稱美方預期羅德里格斯會比馬杜羅更願意配合。
另一名消息人士指，特朗普團隊認為羅德里格斯將受到嚴格控制，短期內會對美方言聽計從。
羅德里格斯於5日正式宣誓就任該國臨時總統，接替遭美國擄走的馬杜羅。她起初強調後者仍然是該國唯一的總統，後來態度軟化邀請美國政府共同制定以共同發展為導向的合作議程。
「美國對委內瑞拉計劃早外泄」 魯比奧罕有感謝傳媒無提前報道美國對委內瑞拉行動遭譴責 中國外交部：沒哪個國可充當國際警察日本前防相：美國這行為就是以武力改變現狀 以後還怎批評中國？委內瑞拉變天｜英媒：BBC禁記者把美國擄走馬杜羅行為描述為綁架