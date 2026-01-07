特朗普警告：共和黨一旦輸掉中期選舉　我或被民主黨彈劾

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於1月6日表示，共和黨必須贏得2026年中期選舉，否則他將遭到民主黨的彈劾。目前，共和黨在參眾兩院均以微弱優勢主導，11月的中期選舉或令形勢逆轉。路透社報道，特朗普敦促議員們擱置分歧，向對生活成本不滿的美國選民，推銷他在性別平等、醫療保健和選舉公正等方面的政策。



2026年1月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）於「特朗普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）出席眾議院共和黨人的閉門會議，並發表講話。（Reuters）

路透社報道，特朗普在眾議院共和黨議員的閉門會議上，提出上述言論，稱共和黨一旦中期選舉失利，「他們（民主黨）就會——我的意思是，他們會找到理由彈劾我」。他又稱，有說法指共和黨既已贏得總統大選，於中期選舉便會失利，「我真希望你能給我解釋一下，公眾的腦子到底是怎麼了」。

2026年1月6日，美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）出席眾議院共和黨人閉門會議。 （Reuters）

促黨友在醫改議題更有力反擊民主黨

報道稱，今次會議在已更名為「特朗普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）舉行，特朗普發表了長達84分鐘的即興演講，期間提到了妻子曾建議他不要在公共場合跳舞。

特朗普預期，共和黨人將在中期選舉逆勢而上，贏得「史詩般的勝利」，但也抱怨一些議員不服從他指示。他敦促黨友在醫改議題上更有力地反擊民主黨，又指保守派議員在堅持將《海德修正案》（Hyde Amendment）條款納入醫改方案應該「稍微靈活」。

眾議員拉馬爾法突然離世 削共和黨微弱優勢

特朗普在會議上證實，代表加利福尼亞州的共和黨籍眾議員拉馬爾法（Doug LaMalfa）突然去世，終年65歲。拉馬爾法是特朗普執政議程的堅定支持者，特朗普對他的去世表示「非常悲痛」，稱對方「每次投票都和我一致」。

另外，曾是特朗普重要政治盟友的格林（Marjorie Taylor Greene）於5日辭去眾議員席位，加上拉馬爾法去世，共和黨在眾議院的微弱優勢進一步削弱。

新華社報道，目前，共和黨在眾議院控制的席位減少到218席，民主黨為213席。在參議院，共和黨佔53席，民主黨為45席。

報道指出，於11月的中期選舉，眾議院所有席位，以及參議院三分之一的席位都將改選。在當前黨派分歧日益加劇的情況下，共和黨若失去參眾任何一院多數地位，都將影響特朗普後續執政。