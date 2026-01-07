日本抗議中國對軍民兩用物項實施新的出口管制措施

東京方面抗議中國宣佈對運往日本、可能具有軍事用途的物品實施出口管制，這是圍繞台灣問題的爭端中，中日最新一次外交緊張局勢升級。



彭博社報導，據日本外務省消息，在中國星期二（1月6日）宣佈相關措施數小時後，日本外交部亞洲大洋洲局長金井正彰向中國駐日本大使館公使施泳提出抗議，並要求中國撤回這些措施。

據日本外務省發佈的聲明稱，金井正彰告訴施泳，這些措施「絕對不可接受，令人深感遺憾」，並且嚴重偏離國際慣例。

中國政府星期二下午宣佈，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，從即日起，禁止出口一切有助於提升日本軍事實力、具有民事和軍事兩種用途的物項。

中國稀土資源豐富，鄧小平曾說：「中東有石油，中國有稀土。」圖為中國的稀土礦。（網上圖片）

兩用物項是指具有民事和軍事雙重用途的商品、軟體或技術，包括製造無人機和晶片所需的某些稀土元素。路透社指出，中國在一次外交爭端中，曾限制對日出口稀土。最新資料顯示，中國去年11月對日出口稀土同比增長了35%至305噸，為2025年的最高紀錄。

中國加強管制隊日本出口兩用物項，是基於什麼樣的考慮？中國商務部新聞發言人星期二以答記者問的形式指出：「日本領導人近期公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則，性質和影響極其惡劣。」

隨後，《中國日報》星期二傍晚引述消息人士報導，鑒於日本近期惡劣表現，中國政府正考慮針對性收緊2025年4月4日列管的中重稀土相關物項出口許可審查。

去年4月4日，根據《中國出口管制法》等有關法律法規，中國商務部會同海關總署發佈關於對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發佈之日起正式實施。

中日關係因日本首相高市早苗發表「台灣有事論」跌入低谷。北京採取了一系列措施，包括在中日人員和文化交流以及軍事領域施壓，要求高市早苗撤回相關言論。

