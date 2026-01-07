泰國指柬埔寨發射榴彈致1泰兵受傷　柬方稱部隊操作失誤

泰國軍方1月6日指控柬埔寨違反雙方早前達成的停火協議，指柬方早上7時左右在邊境地區發射榴彈，造成一名泰國士兵受傷。泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示軍方向柬方提出抗議，同時強調泰軍應在遵守停火時做好應對各種情況的準備。泰軍稍晚引述柬方解釋，指事件柬方部隊執行任務過程中操作失誤所致。



法媒報道，泰軍指柬埔寨當日向泰國邊境的烏汶府（Ubon Ratchathani）發射榴彈，而遭彈片波及受傷的士兵現已送院救治，並無大礙。泰國陸軍發言人進一步指，柬方事發後與泰方聯繫，強調並無向泰國境內開火的意圖。

今次是兩國在去年12月27日達成停火，實行至今的第十天，再傳來的新一次衝突事件。

圖為2025年12月27日，柬埔寨國防部長狄西哈（Tea Seiha，左）與泰國國防部長納塔蓬（Natthaphon Narkphanit，右）交換停火協議。（Reuters）

柬埔寨國防部發言人馬莉淑潔達（Maly Socheata）表示，柬方有士兵在同日因離奇事件受傷，2名士兵在與泰國烏汶府接壤的柬埔寨柏威夏省（Preah Vihear）執行任務期間，因垃圾堆出現「離奇爆炸」而受傷，其中1人傷勢嚴重。兩國邊境協調小組已針對涉及柬兵的事件展開討論，並且解決相關問題。

她進一步強調事發地位於被稱為「翡翠三角」（Emerald Triangle）地區，此地也是泰國、柬埔寨、老撾三國的邊界交匯處。2025年5月，一名柬埔寨士兵在此地與泰國部隊發生的衝突中喪生，引發泰柬衝突。