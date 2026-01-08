特朗普大增2027年國防預算至1.5萬億美元　增幅50%創新高

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月7日在旗下社交平台發文，宣布大幅增加2027年的美國國防預算，令總額達到1.5萬億美元（約11.7萬億港元），較今年的1萬億美元的預算上漲50個百分點，旨在打造「夢幻軍隊」，以應對「動盪且危險的時刻」。



特朗普在帖文中強調，投入巨額預算能建立「夢幻軍隊」確保美國安全，而大幅上漲國防預算得益於關稅政策，因關稅「產生的收益，在過去是難以想像」。

特朗普自重返白宮以來，多次下令美軍在海外執行任務，包括空襲伊朗核設施，打擊也門的胡塞武裝，空襲敘利亞的ISIS，以及近期派兵到委內瑞拉捉走總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）。

2026年1月7日，圖為特朗普在旗下社交平台發文，擬議增加2027年軍費。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普近日還聲稱以國家安全，要接管格陵蘭島，並表示他願意進行軍事行動於哥倫比亞。

特朗普的這項請求仍需獲得國會批准。他重申，這是在與「參議員、眾議員、各部首長及其他政治代表進行長期且艱難的協商」後所做的決定。