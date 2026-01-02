俄國防部：已解碼烏無人機數據　將把攻擊普京官邸資料交美方

俄羅斯國防部1月1日表示，已成功解碼一架幾天前被擊落的烏克蘭無人機的任務數據，確認其攻擊目標是總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）的官邸。相關數據資料將會交給美國方面。



2025年12月26日，俄羅斯莫斯科，圖為普京主持軍備生產會議。（Reuters）

俄國防部當天在社交媒體發布消息說，2025年12月29日淩晨，俄方在俄西北部諾夫哥羅德州上空擊落多架烏方無人機。特勤人員從其中一架無人機的導航系統裝置內，成功提取了包含飛行任務信息的數據文件。數據解碼結果顯示，這架無人機的最終攻擊目標是位於諾夫哥羅德州（Novgorod）總統官邸的一處設施。

新華社報道，這一結論與俄國防部此前發布的消息一致。當時俄方通報說，烏軍於2025年12月28日晚至29日晨動用91架遠程攻擊無人機，欲襲擊俄總統官邸。其中41架無人機在諾夫哥羅德州上空被擊落，其餘在飛往該州途中被攔截。對機體殘骸的勘驗結果顯示，有1架無人機攜帶了6公斤爆破炸藥。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）12月29日在社交媒體發文稱，俄方說法「純屬捏造」，意在破壞烏方與美方團隊合作的成果，並為繼續襲擊烏克蘭、拒絕採取必要步驟結束戰爭「製造藉口」。

俄羅斯國防部12月31日曾公布一段含有無人機殘骸橫置在雪地上的影片，聲稱這架無人機襲擊普京官邸。烏克蘭外交部當日對此表示可笑，稱俄方「連編故事都敷衍了事」。