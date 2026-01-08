美國鹽湖城教會停車場爆槍擊案　造成2死6人傷　疑兇在逃

美國猶他州鹽湖城（Salt Lake）一處教會1月7日發生槍擊事件，造成兩人死亡、6人受傷。鹽湖城警察局長雷德（Brian Redd）稱，相信槍擊並非隨機事件，也不是針對某個宗教。



綜合外媒報道，當地警方發言人米爾斯（Glen Mills）表示，事發於周三晚上7點30分左右，鹽湖城紅木路耶穌基督後期聖徒教會（俗稱摩門教）的停車場外響起槍聲。當時數十人正在大樓內參加葬禮。

根據警方數據，槍擊案件至少有8名受害者，其中2人因傷勢不治，6人受傷，其中3人情況危急。該槍擊事件發生在教堂停車場外，當時數十人正在參加室內的葬禮。

美國猶他州鹽湖城（Salt Lake）一座摩門教教堂周三（1月7日）發生槍擊事件，造成兩人死亡、多人受傷。(X@dark_garbaggio)

鹽湖城市長Erin Mendenhall對此事件表示強烈譴責：「這絕不應該發生在一個禮拜場所之外。這絕不應該發生在一場生命慶典之外。」

聯邦調查局表示知悉此事並表示將提供幫助，目前警方已開展行動追捕嫌疑人。約100輛執法車輛在事發後趕到現場，直升機在空中盤旋。