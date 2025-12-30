悉尼槍擊｜澳洲警：槍手父子單獨行動　不屬恐怖組織

澳州警方周二（12月30日）表示，對悉尼邦迪海灘槍擊案的調查已擴展至菲律賓，但現有證據表明，兩名兇手是單獨行動，未在菲律賓接受訓練，也不隸屬於更大的恐怖組織。



英國廣播公司（BBC）報道，澳洲聯邦警察局長巴雷特（Krissy Barrett）指，根據菲方提供的閉路電視紀錄及初步調查，50歲的薩吉德（Sajid Akram）及其24歲兒子納維德（Naveed Akram）11月1日至29日停留在菲律賓，主要身處達沃市（Davao）的酒店，兩人「很少離開酒店」，無證據表明他們在當地為襲擊進行訓練或後勤準備。

澳洲聯邦警察局長巴雷特（Krissy Barrett）闡述悉尼槍擊案兩名兇手調查情況，稱未有證據顯示他們在菲國受訓練或隸屬恐怖組織。（資料圖片，Reuters）

巴雷特強調，目前評估認為「這些人據稱是單獨行動」，沒有隸屬於更廣泛的恐怖組織或受他人指使。她同時明確表示，這對父子的菲律賓之行也並非為了旅遊。由於調查仍在進行中，可能會出現新的證據或資訊。

美媒報道，警方指這兩人受到ISIS啟發。菲律賓南部曾吸引少量與ISIS或基地組織（al-Qaeda，又譯阿爾蓋達）結盟的外國武裝分子前來訓練，以期在以天主教徒為主的菲律賓境內，針對少數穆斯林群體發動分裂衝突。

這單發生於12月14日的襲擊事件造成16人死亡、40多人受傷，被定性為恐怖攻擊。父親薩吉德在襲擊中被擊斃，兒子納維德受傷被捕，面臨包括15項謀殺罪及1項恐怖主義行為罪在內的59項指控，預計將於4月出庭。

2025年12月14日，澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）發生槍擊事件，造成16人死亡、40多人受傷。圖為24歲槍手Naveed Akram（左）和其父親、50歲槍手Sajid Akram（右）。（網上圖片）

當前，為應對即將到來的新年慶祝活動，悉尼當局將部署超過2500名警力，規模為歷來最大。新年煙花表演前將舉行一分鐘默哀，並以猶太燭臺圖像投射於悉尼海港大橋橋墩，悼念遇難者。