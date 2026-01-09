楊莉珊｜從擄走馬杜羅到覬覦格陵蘭——美國霸權不得人心

來稿作者：楊莉珊



美國近日派兵強行控制並擄走委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，並宣佈委內瑞拉將向美國移交巨量石油，甚至揚言動用軍隊奪取丹麥自治領地格陵蘭島。這一系列行徑不僅震驚世界，更引發國際社會的普遍譴責。這些行為赤裸裸地踐踏了國際法和國際關係基本準則，違背了《聯合國憲章》的宗旨與原則，嚴重破壞全球與地區和平穩定。



這些事件再次提醒我們：霸權主義與強權政治不僅不得人心，更是全球秩序的最大威脅。國際社會的普遍反對，正是對「弱肉強食」叢林法則的否定。唯有堅持公平正義、互相尊重、平等互利、合作共贏，才能建設一個持久和平、普遍安全的世界。

憲章精神的崩塌

《聯合國憲章》明確規定：各國主權平等；禁止以武力威脅或使用武力侵犯他國領土完整或政治獨立；尊重各國人民自主選擇的發展道路；國際爭端應以和平方式解決。這些原則是二戰後國際秩序的基石，旨在避免強權政治重演，保障世界和平。

拉美國家、歐洲盟友紛紛譴責美國行為，強調主權平等與國際秩序的重要性。這表明，美國的霸淩行徑不僅孤立了自身，更加速了國際社會對多邊主義的支持。

美國的行為反映出冷戰思維的延續。冷戰時期，美國常以「國家安全」為藉口，干涉他國內政，推翻不符合其利益的政權。如今，這種思維仍在主導美國外交。

殖民主義的回歸

特朗普提出的「美國優先」，本質上是將美國利益淩駕於國際法與國際秩序之上。這種邏輯導致美國在國際舞台上愈發孤立，因為它忽視了全球合作的必要性。

美國對委內瑞拉石油的覬覦，延續了殖民主義時期的資源掠奪模式。這種模式在21世紀已不合時宜，因為全球化要求的是合作共贏，而非單方面的剝奪。委內瑞拉作為主權國家，理應自主決定資源的處置。

然而，美國的強制行為剝奪了其自主權，這是對國際秩序的嚴重挑戰。石油是委內瑞拉人民的財富。美國強行要求移交，並由特朗普親自監管資金，這不僅侵犯了委內瑞拉人民的權利，也剝奪了他們對自身資源的決定權。

盟友體系的裂痕

美國威脅奪取格陵蘭島，不僅侵犯丹麥與格陵蘭人民的主權，也背棄了北約盟友的信任。這將削弱北約的凝聚力，導致歐洲對美國的不滿加劇。格陵蘭島屬於其人民，事務只能由丹麥和格陵蘭自行決定。美國的威脅是對主權平等原則的嚴重挑戰。如果美國以武力奪取格陵蘭島，將開啟一個危險的先例：強國可以隨意侵吞弱國領土。這將使全球秩序陷入分裂與混亂。

中國一貫主張尊重各國主權與領土完整，反對任何形式的霸淩行為。這是中國外交的基本立場，也是國際社會普遍支持的原則。中國強調通過對話協商解決分歧，反對以武力威脅或使用武力。這種立場有助於維護地區和平與全球穩定。中國倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，強調合作共贏。這為國際社會提供了中國智慧與中國方案。

美國的霸淩行徑雖然一時猖獗，但終將不得人心。國際社會的普遍譴責，正是對霸權主義的否定。中國倡導的尊重主權、合作共贏的方案，為世界提供了希望。霸權必敗，正道長存。唯有堅持公平正義、互相尊重、平等互利、合作共贏，才能建設持久和平的世界。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

