馬克龍批美國違國際法及背棄盟友 　德國總統憂世界淪為「賊窩」

法國和德國總統近日相繼嚴厲譴責由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）主導的外交政策。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）認為華盛頓正「違反國際規則」及「背棄盟友」；德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）則憂慮世界正面臨淪為「賊窩」（robber’s den）的風險。



據《衛報》1月8日報道，馬克龍與施泰因邁爾先後發表了措辭異常強硬的講話，警告稱二戰後建立，以規則為基礎的國際秩序可能正面臨瓦解。

2026年1月8日，法國巴黎，總統馬克龍（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮向法國大使發表講話。（Reuters）

馬克龍同日在愛麗舍宮向法國外交使團表示：「美國是一個老牌強國，但它正逐漸疏遠一些盟友，並遠離它直到最近還在提倡的國際規則。」

馬克龍強調：「多邊機構的運作效率越來越低。我們生活在一個大國林立的世界，世界正面臨被瓜分的誘惑。」

馬克龍重申，法國「反對新殖民主義和新帝國主義，也反對附庸國主義和失敗主義。我們近來為法國和歐洲所取得的成果，是朝着正確方向邁出的一步。更大的戰略自主權，減少對美國和中國的依賴。」

德國總統施泰因邁爾7日晚上在一個公開場合發表講話，稱全球民主正面臨風險。施泰因邁爾表示，俄羅斯入侵烏克蘭是一個分水嶺，但美國其後的行為標誌着第二次「劃時代的斷裂」（epochal rupture）。

2025年11月9日，德國柏林，總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）在貝勒維宮（Bellevue Palace）官邸發表講話。（Reuters）

施泰因邁爾強調：「我們最重要的伙伴——美國——​​的價值觀已經崩潰，而正是這些價值觀幫助構建了世界秩序。」他認為：「這關乎防止世界淪為賊窩，讓最肆無忌憚的人為為所欲為。」

他指出，世界秩序的瓦解已經發展到相當嚴重的階段。較小和較弱的國家正面臨「完全喪失防禦能力」的風險，整個地區可能被「少數大國視為私有財產」。

施泰因邁爾認為，歐洲的安全政策需要調整。

報道認為，歐盟國家領導人正就如何統一對華盛頓的回應左右為難。他們一方面需要捍衛國際法，另一方面又需要維繫美國作為其在烏克蘭及其他地區的重要經濟夥伴和防務盟友的地位。

2026年1月9日，圖為德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier，左）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）。（Reuters）

儘管兩位總統都沒有直接提到美國和特朗普，但外界普遍認為他們的言論指的是美國1月3日向委內瑞拉發動突襲並帶走其總統馬杜羅（Nicolas Maduro），以及特朗普近日有關吞併格陵蘭的言論。