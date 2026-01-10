特朗普戴Happy Trump胸針　戲稱美國再次偉大前不會快樂｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月9日在白宮與石油企業高層開會戴上新的胸針，他稱之為「快樂特朗普」（Happy Trump）胸針，惟特朗普強調，在讓美國再次偉大之前，他絕不會輕言快樂或滿足。



特朗普在白宮開會時談到「Happy Trump」胸針：

綜合美媒報道，1月9日，特朗普在西裝外套上戴了一枚新胸針，就在他和歷任總統都會佩戴的美國國旗胸針下方。

特朗普在白宮與石油公司高層討論美國未來投資委內瑞拉能源產業時，被記者問到這枚胸針時表示：「有人送了這個給我。你知道這是什麼嗎？這叫『快樂特朗普』。」

據報道，這枚胸針上的特朗普頭像誇張地大，嘴巴張開，一些網友立刻指出它看起來像個搖頭娃娃。特朗普並沒有透露是誰送的。

特朗普又指：「鑑於我永遠不會滿足，我永遠不會感到快樂。」特朗普繼續說道，他舉起衣領，低頭看了看胸針，然後帶著一絲玩味的微笑看着記者。

特朗普強調：「在我們讓美國再次偉大之前，我永遠不會滿足，但我告訴你，我們已經非常接近目標了。這叫做『快樂特朗普』。」