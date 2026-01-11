美軍再空襲敘利亞境內ISIS目標　屬報復士兵遇襲事件行動｜有片

美國中央司令部（CENTCOM）1月10日表示，美軍當日空襲敘利亞境內多個極端組織ISIS的目標，這次空襲是屬於美方去年12月針對美國3名人員遇襲後發起的「鷹眼」打擊行動。



據美國中央司令部聲明，美軍在美東時間10日下午12時30分左右，對敘利亞境內的多個 ISIS目標進行了大規模打擊。

有網民轉載中央司令部釋出的行動影片：

聲明指出，為了根除針對美方作戰人員的伊斯蘭恐怖主義、防止未來襲擊以及保護美國及其盟友部隊在敘利亞地區的安全，美方及其盟友將繼續追捕企圖傷害美國的恐怖分子。

美國中央司令部強調：「如果你傷害我們的戰士，無論你如何試圖逃避法律制裁，我們都會在世界任何地方找到並殺死你。」

「鷹眼」打擊行動於去年12月19日在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的指示下啟動，以回應ISIS同年12月13日在敘利亞對美軍發動致命襲擊，導致2名美國士兵和一名美國平民翻譯死亡。