美軍再空襲敘利亞境內ISIS目標 屬報復士兵遇襲事件行動｜有片
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國中央司令部（CENTCOM）1月10日表示，美軍當日空襲敘利亞境內多個極端組織ISIS的目標，這次空襲是屬於美方去年12月針對美國3名人員遇襲後發起的「鷹眼」打擊行動。
據美國中央司令部聲明，美軍在美東時間10日下午12時30分左右，對敘利亞境內的多個 ISIS目標進行了大規模打擊。
有網民轉載中央司令部釋出的行動影片：
聲明指出，為了根除針對美方作戰人員的伊斯蘭恐怖主義、防止未來襲擊以及保護美國及其盟友部隊在敘利亞地區的安全，美方及其盟友將繼續追捕企圖傷害美國的恐怖分子。
美國中央司令部強調：「如果你傷害我們的戰士，無論你如何試圖逃避法律制裁，我們都會在世界任何地方找到並殺死你。」
「鷹眼」打擊行動於去年12月19日在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的指示下啟動，以回應ISIS同年12月13日在敘利亞對美軍發動致命襲擊，導致2名美國士兵和一名美國平民翻譯死亡。
美軍空襲敘利亞境內ISIS目標 特朗普：報復士兵遭襲事件敘利亞拘5疑犯 稱涉美軍巡邏隊遇襲案美軍據報擊斃敘利亞ISIS高層成員 阿薩德政權垮台後第二次行動美軍擊斃敘利亞ISIS高級領導3父子 美媒：非空襲屬罕見