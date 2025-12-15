敘利亞拘5疑犯　稱涉美軍巡邏隊遇襲案

一支由敘利亞與美國部隊組成的聯合巡邏隊，12月13日在敘利亞中部古城巴爾米拉（Palmyra）巡邏時遭遇襲擊，造成3死3傷，死者為兩名美軍士兵和一名翻譯。敘利亞內政部12月14日表示，當局已逮捕5名涉案疑犯。



2025年12月8日，敘利亞大馬士革正在舉行紀念阿薩德倒台一周年閱兵。（Reuters）

當局表示，施襲者已被擊斃。他是敘利亞安全部隊成員，懷疑他同情極端組織ISIS。而敘利亞當局持續在與美國領導、打擊ISIS的聯盟合作，敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）上月訪問白宮時，更就相關合作達成協議。

敘利亞內政部表示，該國駐巴爾米拉的部隊與多國軍事部隊合作，逮捕了5名涉案疑犯，已被即時移交盤問。內政部又稱，在襲擊發生前幾天，當局曾對施襲的部隊成員進行評估，結論認為他可能持有極端主義觀點，但尚未有作出其去留決定。

路透社報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）14日曾與敘利亞外長希巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）通電話，討論了這起襲擊事件。美國國務院表示，希巴尼對死難者致哀，重申敘利亞政府將致力於削弱和摧毀ISIS。