特朗普獲頒以色列最高榮譽獎 打破傳統成首位非公民得主惹議
撰文：陳楚遙
出版：更新：
以色列時報報道，以色列教育部長基什（Yoav Kisch）12月29日透過電話告知美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），他將被授予「以色列獎」（Israel Prize），該獎項被視為以色列的最高榮譽。此舉將打破數十年來該奬只表彰本國公民的傳統，引來批評聲音。有以媒指出，作為非以色列公民的特朗普或許不符獲奬的資格。
特朗普是於周一在佛羅里達州海湖莊園與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及其他以方代表團成員會晤期間，與基什通電話。基什說：「我非常榮幸地通知您，以色列獎委員會……已做出歷史性決定，授予您以色列獎，獎項類別為『對猶太民族的特殊貢獻』。」他又指，這是自以色列建國以來，該獎項首次頒發給非以色列公民。特朗普則回應，這是莫大的榮幸，意義非凡。
法新社報導，內塔尼亞胡在周一與特朗普進行友好會晤後表示，此舉反映出以色列對他給予支持的「普遍感激之情」。內塔尼亞胡曾在10月盛讚特朗普是以色列「有史以來最偉大的朋友」。
一般而言，「以色列獎」只頒發給以色列公民或居民，僅有的例外是為「對猶太人民有特殊貢獻」者設立的類別；唯一一位曾獲這個類別榮譽的非以色列人是印度指揮家梅塔（Zubin Mehta），他於1991年獲獎。
今年10月，特朗普與諾貝爾和平獎失之交臂，但他充分表示想獲得該獎項。他稱自己為和平締造者，結束了包括長達兩年的以色列—哈馬斯（Hamas）戰爭在內的多起衝突。12月初，特朗普獲國際足協頒發首屆「和平獎」，被廣泛認為是對他未獲諾貝爾獎的安慰。
