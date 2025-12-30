特朗普獲頒以色列最高榮譽獎　打破傳統成首位非公民得主惹議

以色列時報報道，以色列教育部長基什（Yoav Kisch）12月29日透過電話告知美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），他將被授予「以色列獎」（Israel Prize），該獎項被視為以色列的最高榮譽。此舉將打破數十年來該奬只表彰本國公民的傳統，引來批評聲音。有以媒指出，作為非以色列公民的特朗普或許不符獲奬的資格。



特朗普是於周一在佛羅里達州海湖莊園與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及其他以方代表團成員會晤期間，與基什通電話。基什說：「我非常榮幸地通知您，以色列獎委員會……已做出歷史性決定，授予您以色列獎，獎項類別為『對猶太民族的特殊貢獻』。」他又指，這是自以色列建國以來，該獎項首次頒發給非以色列公民。特朗普則回應，這是莫大的榮幸，意義非凡。

法新社報導，內塔尼亞胡在周一與特朗普進行友好會晤後表示，此舉反映出以色列對他給予支持的「普遍感激之情」。內塔尼亞胡曾在10月盛讚特朗普是以色列「有史以來最偉大的朋友」。

2025年12月29日，美國總統特朗普與以色列總理內塔尼亞胡及其代表團在美國佛羅里達州海湖莊園里的俱樂部會面。（Reuters）

一般而言，「以色列獎」只頒發給以色列公民或居民，僅有的例外是為「對猶太人民有特殊貢獻」者設立的類別；唯一一位曾獲這個類別榮譽的非以色列人是印度指揮家梅塔（Zubin Mehta），他於1991年獲獎。

今年10月，特朗普與諾貝爾和平獎失之交臂，但他充分表示想獲得該獎項。他稱自己為和平締造者，結束了包括長達兩年的以色列—哈馬斯（Hamas）戰爭在內的多起衝突。12月初，特朗普獲國際足協頒發首屆「和平獎」，被廣泛認為是對他未獲諾貝爾獎的安慰。