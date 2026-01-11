特朗普擬增美國2027軍費至1.5萬億美元　建立「夢想軍隊」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（1月7日）宣布，將要求國會批准1.5萬億美元（約11.69萬億港元） 的2027年國防預算，較2026年五角大廈的預算大幅增加5000億美元，增幅高達50%。



今年國防預算因國會通過1500億美元的追加撥款而達到1萬億美元，但該筆資金將分攤於未來五年的長期項目。

特朗普在社交媒體上稱，這筆資金將用於建設其「夢想軍隊」。此巨額增長反映了特朗普部分軍事計劃的高昂成本，例如「金穹（Golden Dome）」防空系統及新型戰艦設計。

這些項目在現有支出水平下均無法獲得全額資金。特朗普暗示關稅收入可支應增加額，但即使能繞過國會的支出審批權，現有關稅收入仍短缺數千億美元。

2025年5月20日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump，左）與赫格塞思（Peter Hegseth，右）共同宣布有關金穹導彈防禦系統（Golden Dome）的消息。（Reuters）

眾議員培根（Don Bacon）稱此提案是「好消息」，主張應將國防開支提升至國內生產總值（GDP）的4%至5%（目前約為3.5%）。

此預算提議宣布前數小時，特朗普曾抨擊主要國防公司表現，導致國防類股下跌。他指責這些公司效率低下、收費過高，並誓言限制其股票回購和高管薪酬。