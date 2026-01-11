美國籲公民撤離委內瑞拉　指有武裝民兵截查車輛搜尋親美者或公民

美國國務院1月10日發布公告，警告美國公民切勿前往委內瑞拉，稱接獲有報告指委內瑞拉武裝民兵設立路障攔查過往車輛，搜尋美國公民或親美人士，認為構成安全風險。



公告指出，委內瑞拉現狀對美國人構成出行風險，將旅遊警示列為最高的第四級「切勿前往」，認為美國人可能遭到包括非法拘留、拘留期間酷刑折磨等事件。

公告還強調，美國公民在離開委內瑞拉前，應採取預防措施並注意周圍環境，而現時仍身處委內瑞拉境內的美國公民應保持警覺並謹慎行事。

2026年1月3日，美國總統特朗普、中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe，左）及國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）在海湖莊園監察美軍在委內瑞拉的軍事行動。（Getty）

委內瑞拉外交部對此表示反對，稱美國國務院的警告是捏造「旨在製造一種不存在風險的預感」，強調交通、檢查點和安全設施正常運作。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月3日下令美軍進入委內瑞拉捉走總統馬杜羅（Nicolás Maduro），還揚言要接管委內瑞拉。委內瑞拉日前表示，已與美國展開恢復外交關係的對話。