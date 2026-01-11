國際調停達成停火協議　最後一批庫爾德武裝撤離敘利亞阿勒頗

在國際調停下達成停火協議後，最後一批庫爾德武裝人員已於周日（1月11日）撤離敘利亞城市阿勒頗（Aleppo）。



庫爾德領導的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF，又譯敘利亞民主軍）領袖阿卜迪（Mazloum Abdi）表示，協議保障了「烈士、傷者、受困平民及戰鬥人員」的安全撤離。

據當地媒體報道，載有最後一批SDF成員的巴士已駛離庫爾德人佔多數的謝赫馬克蘇德（Sheikh Maqsoud）區。

圖為2026年1月10日，敘利亞政府軍進駐原本由SDF控制的阿勒頗謝赫馬克蘇德（Sheikh Maqsoud）區後，有民眾上街慶祝。（Reuters）

本週稍早，因庫爾德武裝融入敘利亞新政府的談判陷入僵局，衝突再起。敘利亞軍隊將該區劃為「軍事禁區」並實施炮擊，導致至少12人死亡，數萬平民流離失所。SDF譴責此舉是強行驅離居民的「犯罪企圖」。

此次停火協議由美國及其他世界大國調解，旨在避免對峙局勢引發土耳其介入。土耳其支持敘利亞政府，並將主導SDF的庫爾德民兵視為恐怖組織。

美國駐土耳其大使兼敘利亞特使巴拉克（Tom Barrack）於1月10日會晤敘利亞總統沙拉（Ahmed al-Sharaa），呼籲各方依據2025年3月協議「保持最大克制、立即停止敵對並重返對話」。