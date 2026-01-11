赴日旅遊需注意！「蜱蟲病」在日通報創新高　重可導致器官衰竭

日本放送協會（NHK）報道，由蜱蟲傳播的傳染病「重症熱性血小板減少綜合症（SFTS，俗稱蜱蟲病）」在日本境內通報病例於2025年達到191宗，創下歷史新高。



據日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）統計，2025年年度累計通報已達191例，比此前通報案例最多的2023年多超過50宗病例。值得注意的是，過去未見病例的關東地區及北海道今年也首度出現感染報告，顯示病毒正向東日本蔓延。

根據統計，今年病例分布於31個道府縣，其中高知縣最多（15人），靜岡、長崎、大分、佐賀及熊本縣均超過10宗病例。厚生勞動省已向地方政府發出通知，呼籲民眾在戶外活動時穿着長袖衣物，並使用含待乙妥（DEET）等有效成份的驅蟲劑。

SFTS主要透過帶有病毒的蜱蟲叮咬傳播，也可能經由染病貓狗傳染。感染後潛伏期約6至14天，症狀包括發燒、倦怠、血小板與白血球減少引發的出血、嘔吐腹瀉等，嚴重可能導致多重器官衰竭，致死率約27%。

JIHS獸醫科學部長前田健指出，病毒可能透過野生動物及鳥類攜帶蜱蟲逐步擴散，任何地區均有發生風險。當局呼籲民眾進入草叢時應穿着長袖衣褲，使用含待乙妥（DEET）等有效成份的驅蟲劑。若遭蜱蟲叮咬，應就醫由專業人員移除，並在兩週內注意身體變化。目前治療可使用抗病毒藥物法匹拉韋（Favipiravir，商品名アビガン）。