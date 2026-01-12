伊朗示威｜示威者指遭鎮壓街道浸血　民眾求援：他們開槍｜有片

伊朗示威持續並延燒全國，有示威者指德黑蘭政府採用暴力在伊朗東部城市馬什哈德（Mashhad）血腥鎮壓，稱安全部隊用車輛衝擊人群並開槍鎮壓，「街道上浸滿鮮血」。另有示威者向外界求援，稱安全部隊向人群開槍。



親歷事件的28歲記者Mahsa在通訊消失之際，向外界傳遞訊息，稱安全部隊在故意慢駛的車輛上「向人們的臉射擊。很多人受傷了。街道上滿是血。此外，一條經外媒核實的影片顯示，有示威者在馬什哈德的街頭影下畫面，當中可見有人逃離，影片拍攝者用英語大喊「他們正在向民眾開槍。幫幫我們（they are shooting at people. Help us）」，呼籲外界提供幫助，影片依稀可聽見傳來槍聲。

德黑蘭在1月8日採用設施干擾甚至切斷網絡令當地難以傳出消息，部份消息經由星鏈（Starlink）提供的衛星通訊服務得以外傳。

總部位於美國的人權活動家通訊社（HRANA）於1月11日表示，持續近兩週的抗議活動已造成逾500人死亡，另有1萬人被逮捕。示威者批評伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）是獨裁者，要求他下台。