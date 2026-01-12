伊朗示威｜未來24小時至關重要　沉默絕非示威者選項？｜新聞背後

伊朗示威潮已持續14個晚上，總部位於美國的人權活動家通訊社（HRANA）1月11日表示，近期的抗議活動已造成逾500人死亡，另有1萬人被逮捕。然而，由於伊朗政權封鎖了電話線路和互聯網等通訊，至今僅有極少數的圖片和影片流傳到世界各地。有分析指，伊朗目前網路中斷的情況，不僅加劇了示威者的緊迫感，也增加了他們面臨的風險，故此當地未來一天的局勢值得外界密切關注。



伊朗未來一天為何非常關鍵？

在通訊中斷前流傳在網上的多段影片中，伊朗的近期示威中反覆出現一個口號：「我們不再恐懼，我們將戰鬥。」許多當地人強調，這種反抗情緒並非一朝一夕形成，而是47年來遭受鎮壓、羞辱、經濟困境和異議被壓制的結果。有支持抗議活動的人強調，他們正在要求重拾尊嚴和未來的權利，世界應該傾聽他們的聲音。

有分析指從歷史上看，通訊中斷的時刻往往是最危險的時刻之一。當影像、現場證詞和獨立核實資訊消失時，當局面臨的公眾監督就會減少。因此，未來24小時的局勢變得十分關鍵，包括抗議活動是繼續蔓延還是遭到暴力鎮壓；安全部隊是按兵不動還是全面動員，以至特朗普政府是否將於周二採取行動等。

伊朗過去的經驗表明，強制噤聲往往伴隨着暴力事件的急劇升級。伊斯蘭革命衛隊（IRGC）可能會認為，只有全面干預才能恢復控制，即使這意味着內部矛盾會進一步加劇。

沉默已非伊朗人的選項？

伊朗當前局勢的另一個關鍵因素是，伊朗末代王儲巴列維（Reza Pahlavi）的號召獲得了前所未有的伊朗民眾的回應。同時，他呼籲美國總統特朗普（Donald Trump）做好準備採取行動支持伊朗人民，還呼籲石油和能源部門等關鍵經濟部門參與全國性罷工，這與他父親在1979年統治末期使用的策略如出一轍。

對許多伊朗人來說，參與全國性罷工具有深刻的歷史意義，因1979年的戰略產業罷工在削弱國家政權方面發揮了關鍵作用。在當今的安全形勢下，有分析指類似的策略是否能夠奏效尚不明朗，但這一呼籲本身就表明伊朗民眾認為局勢已進入決定性階段。

如今，許多示威人士認為沉默已非選項。他們認為，最重要的是提高關注度、施加壓力並採取實際措施。