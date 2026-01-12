鮑威爾遭刑事調查　特朗普拿聯儲局翻新工程興師問罪？｜新聞背後

美國司法部向聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發傳票，就他在去年6月向國會簡報聯儲局總部的2.5億美元翻新工程展開調查。鮑威爾1月11日證實收到傳票，但形容事件是總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不滿聯儲局沒按他要求減息的政治藉口。實際上，這項翻新工程早在2017年特朗普開始首個任期時就展開，爭議由來已久不過時至去年才開始被特朗普政府多次用來針對鮑威爾，最終愈演愈烈，雙方矛盾全面升級。



綜合外媒報道，鮑威爾在去年6月向參議院銀行委員會簡報時回應超支質疑，稱翻新工程是與多個機構合作完成，且成本隨時間變化。而今次司法部則聚焦鮑威爾在翻新工程中，是否就項目涉及範圍做出虛假陳述，並進行調查。

儘管展開調查與起訴是兩碼事，但今次風波則象徵着特朗普政府與獨立的第三方機構——聯儲局之間衝突的全面升級，即無論特朗普在鮑威爾今年5月完成任期前，提名誰來繼任，聯儲局都會面臨來自政府的減息施壓。而這恰恰與聯儲局在設立時，不受總統干預的初衷相悖。

2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）到正進行翻修的聯儲局視察，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同行。（Reuters）

根據法律規定，美國總統可提名聯儲局主席，但人事任免無需經過總統。鮑威爾早在特朗普2017年開啟首個任期時，就依照這程序經他提名，並且開始着手規劃翻新聯儲局總部。

聯儲局總部翻新需25億美元公幣 為何這麼貴？

這座於1937年竣工，作為聯儲局總部投入使用的埃克爾斯大樓（Marriner S Eccles Building），歷經90年來從未進行大規模全面翻新，鮑威爾將翻新事宜視為涉及多棟建築的大型工程，強調建築需要修繕，並且要可以防水。

而翻新工程預算由2017年的19億美元，升至現今的25億美元，其中一個因素在於通脹導致的建築成本上升，聯儲局解釋，部份超出預料的工作也導致成本上升。不過特朗普政府就指責鮑威爾管理不善，花巨款翻新總部。

圖為2025年12月10日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持例行記者會。（Reuters）

翻新工程超支應歸咎於鮑威爾嗎？

鮑威爾在2017年被特朗普提名並正式就任聯儲局主席前，就負責監督早期項目，理應承擔責任。

不過鮑威爾在去年6月向參議院銀行委員會表示自己是「臨危受命」，因為「沒有在職官員會希望翻新工程在自己任內實行」，反而更願意留給繼任者，「而這是一個很好的例子」。