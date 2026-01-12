委內瑞拉｜傳美軍使用極強音波武器　目擊者稱像頭內爆炸再吐血

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）1月10日在社交平台X分享一則貼文，內容轉述一名委內瑞拉守衛的證詞，稱美軍3日突襲委內瑞拉並逮捕前總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）時，使用了一種「神祕武器」，使士兵倒地流血、吐血：「我們根本無法與他們抗衡，我從未見過這種事。」



美軍小隊精銳 搭配未知科技

據目擊守衛證詞，當時雷達系統突然全面失效，接着大批無人機出現在陣地上，令他們不知所措。隨後約八架直升機將僅20名美軍送入戰場，但這些士兵所持的武器威力遠超傳統火力。守衛形容，美軍行動精準迅速，感覺每名士兵每分鐘可射擊300發子彈，場面不像戰鬥，而是一場屠殺。

守衛指出：

他們的技術非常先進，跟之前交手過的敵人完全不一樣。

行動中，美軍還發射一種極強音波，讓他感覺「頭從裏面爆炸」。接着效果立刻顯現：士兵開始流鼻血、吐血，倒地無法動彈。

守衛指出，僅20名美軍就擊潰數百人，根本無法抗衡其科技與武器：「我要警告所有想與美國對抗的人，你們根本不知道美國的實力。我親眼目睹了這一切，再也不想和他們為敵了，千萬別招惹他們。」

儘管白宮發言人萊維特分享了該貼文，並寫道：「停下你手邊的事，看看這個。」但白宮官方及其餘機構尚未出面核實貼文的真實性。

另據委內瑞拉政府估計，美軍1月3日行動造成約100名維安人員死亡。

