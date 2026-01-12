聯儲局主席鮑威爾被特朗普刑事調查　美國正摧毀金融秩序？

1月11日，美國聯邦檢察官對美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）啟動刑事調查，指控涉及其對聯儲局總部翻修工程的管理及國會證詞的真實性。聯儲局發布一段罕見的視頻講話中，鮑威爾形容這項調查是「前所未有的」，並質疑其動機，同時他堅稱自己履行主席職責時「不會畏懼政治壓力」。

鮑威爾表示：這一史無前例的行動，應該放在行政當局的威脅和持續施壓這一更廣泛的背景下來看待。」鮑威爾直指，這本質上關乎聯儲局能否繼續根據證據和經濟狀況來設定利率，還是貨幣政策將受到政治壓力或恐嚇的左右。即刻引發了1月12日美元、美股下跌，黃金價格飆升。



從政策分歧到刑事指控：一場蓄謀已久的權力博弈

《紐約時報》披露的聯邦刑事調查消息，讓鮑威爾站在了輿論風暴的中心。這場聚焦聯儲局總部翻修工程的調查，表面是核查「是否作虛假陳述」的司法詢問，實則是美國行政權力與央行獨立性的正面碰撞，其漣漪正穿透金融市場，動搖全球貨幣體系的信任基石。

這場調查的導火索，早已埋藏在特朗普政府與聯儲局的降息之爭中。自2025年以來，特朗普為對沖關稅政策引發的經濟下行壓力、緩解聯邦政府每年超1.1萬億美元的債務利息負擔，多次要求聯儲局將基準利率從4.25%-4.5%大幅下調至1% 。但鮑威爾領導的聯儲局始終堅守「物價穩定與最大化就業」的雙重使命，面對2.8%的核心PCE通脹率（高於2%目標），拒絕為政治訴求犧牲長期經濟穩定 。

2025年7月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）參觀目前正在裝修的美聯儲總部大樓（Federal Reserve Board building）時，與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）一起向媒體發表講話。（Reuters）

政策博弈很快升級為政治施壓。特朗普先是公開辱罵鮑威爾為「大失敗者」，威脅將其解僱，後又將矛頭指向耗資25億美元的聯儲局總部翻修工程，聲稱要就「管理不善」提起訴訟。如今，由特朗普長期盟友珍妮·皮羅（Jeanine Pirro）批准的刑事調查，更被外界視為「項莊舞劍」——調查核心聚焦鮑威爾2025年6月的參議院證詞，而正是在那次聽證中，鮑威爾明確指出特朗普的關稅政策是推高通脹、抑制增長的關鍵因素 。

值得玩味的是，調查啟動於2024年11月，卻在特朗普宣佈「已選定鮑威爾繼任者」後曝光，時間點的微妙銜接，讓這場「司法行動」更像權力更迭的前置鋪墊。鮑威爾在聲明中直言這是「對聯儲局政治獨立性的公然攻擊」，恰恰點破了事件的本質：這不是單純的司法審查，而是行政權力試圖馴服獨立央行的政治動作。

2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在其社交平台表示，將即時解除聯儲局理事庫克（Lisa Cook，右）的職務。特朗普指，有充分理由相信庫克在一份或多份抵押貸款協議中做出「虛假陳述」。（Reuters）

市場震盪與全球焦慮：這場博弈的連鎖反應

調查消息一經披露，美股、美元應聲下跌，凸顯市場對聯儲局政策連續性的深度擔憂。全球投資者的焦慮並非空穴來風：一旦聯儲局獨立性失守，不僅美國經濟可能陷入「通脹失控-信用崩塌」的惡性循環，全球金融秩序都將面臨重構挑戰。

對美國國內而言，行政干預將破壞政策公信力。聯儲局若放棄數據驅動原則，屈從於政治降息，可能短期內刺激股市上漲，但長期將導致通脹反彈——關稅推高物價與降息刺激需求的雙重作用，可能觸發「工資-物價螺旋上升」，讓美國家庭每年額外損失數千美元 。而對於依賴美元結算體系的國家來說，聯儲局獨立性受損意味着全球流動性的不確定性劇增，美元儲備的安全性面臨拷問，這可能加速全球去美元化進程。

美國入侵委內瑞拉，伊朗政局動盪，加上特朗普多次對鮑威爾作出威脅，聯儲局獨立性受損意味着全球流動性的不確定性劇增，美元持續貶值，黃金卻越升越有。（Reuters）

更深遠的影響在於制度信任的崩塌。美國長期以「規則至上」自居，但此次動用司法工具解決政策分歧，本質上是權力凌駕於規則之上。當獨立監管機構淪為政治鬥爭的犧牲品，美國治理體系的合法性將受到廣泛質疑。正如市場分析所指出的，黃金價格飆升至接近4000美元/盎司的預期，正是全球資本對這種制度風險的無聲投票 。

刑事調查鮑威爾的背後，是美國經濟治理的深層裂痕：債務驅動增長模式的不可持續，讓政府急於通過降息轉嫁危機；而聯儲局堅守的長期穩定目標，卻與短期政治訴求形成尖鋭對立。這場博弈沒有真正的贏家——若行政權力獲勝，聯儲局獨立性喪失將摧毀美元信用根基；若聯儲局堅守陣地，政治對抗升級可能進一步加劇經濟動盪。