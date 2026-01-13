美國兩黨議員將訪丹麥　商討特朗普威脅引發緊張局勢

一個由美國兩黨國會議員組成的代表團將於本週訪問丹麥，商討因美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 再次威脅欲控制丹麥自治領土格陵蘭引發的緊張局勢。



代表團將於1月16、17日期間抵達哥本哈根，由民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）率領，成員包括共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）及多位眾議員。蒂利斯表示，作為參議院北約觀察小組聯合主席，他認為國會必須團結支持盟友並尊重丹麥與格陵蘭的主權。

美國駐丹麥大使豪瑞於2026年1月12日站在丹麥哥本哈根美國大使館。（Reuters）

特朗普近期多次聲稱，美國必須擁有格陵蘭以防止俄羅斯或中國佔領該富含礦產的戰略北極領土，並未排除使用武力。

圖為2025年4月3日：丹麥首相弗雷德里克森於格陵蘭努克附近水域，與北極司令部指揮官安德森（Soeren Andersen）在國防檢查船「瓦德德倫號」上交談。（Reuters）

丹麥與格陵蘭則明確表示該領土「非賣品」。國會兩黨正醞釀相互抗衡的法案：共和黨眾議員法因（Randy Fine） 提出《格陵蘭兼併及建州法案》，旨在授予特朗普兼併權力；民主黨眾議員戈麥斯（Jimmy Gomez） 則準備《格陵蘭主權保護法案》，擬禁止聯邦資金用於任何奪取格陵蘭的行動。