克林頓夫婦拒赴愛潑斯坦案質詢作證　或面臨藐視國會罪指控

紐約時報報道，美國前總統克林頓（Bill Clinton）和前國務卿希拉里（Hillary Clinton）1月13日拒絕出席眾議院監督委員會就美國已故富豪、淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案舉行的閉門質詢作證。委員會主席、肯塔基州共和黨眾議員科默（James Comer）表示，他將迅速採取措施，以藐視國會罪追究他們的責任。



報道指，科默迫使他們作證，或試圖轉移外界對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）捲入愛潑斯坦事件的關注，而把聚光燈轉向那些曾與其有聯繫的知名民主黨人。

克林頓夫婦在致科默的公開信中，指責其將調查政治化，試圖「懲罰敵人、保護朋友」。他們強調已提供書面證詞，質疑親赴國會作證的必要性。其律師團隊也堅稱傳票「無法律效力」，並援引最高法院判例，稱此舉違反國會調查權限。

2025年12月19日，美國司法部發布有關淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件，內有大量照片涉及前總統克林頓（Bill Clinton）（Reuters）

科默回應指，將於下周提出動議，以藐視國會罪起訴克林頓夫婦二人。 他強調並非指控兩人有不當行為，惟克林頓曾與愛潑斯坦有很長的相處時間，故當中存在疑問。

至於同樣被指與愛潑斯坦關係密切的總統特朗普，科默則表示不會要求他到國會作供，因委員會不能傳召現任總統。