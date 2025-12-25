美司法部：發現逾百萬份或與愛潑斯坦案相關文件　但需推遲公開

美國司法部12月24日表示，發現超過一百萬份或與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有關的文件，但為保護受害者需對部份內容進行刪減，因此這文件的完整發放將推遲數星期。



圖為美國司法部於2025年12月19日發布的愛潑斯坦調查文件，但不少內容被塗黑遮蓋。（Reuters）

司法部表示，該批文件由聯邦調查局（FBI）和曼哈頓聯邦檢察官辦公室發現。當局已安排律師日以繼夜地審查，並根據法律規定進行必要的刪減。當局將盡快公布文件，但由於文件數量龐大，可能還需要幾星期時間。 不過，司法部並未詳細說明發現這些文件的時間和過程。

美國國會上月通過一項法案，要求總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府公開調查愛潑斯坦案的文件。法案要求所有文件在12月19日之前公布，同時允許為保護受害人而隱藏部份內容。

路透社報道，由於迄今為止公開的文件，有大量內容都被遮蓋，令部份共和黨議員感到不滿，認為無法平息外界質疑，恐對2026年中期選舉造成影響。