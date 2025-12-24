浴缸照掀熱議　美國克林頓回應愛潑斯坦案文件：促立即全部公開

據美國《國會山報》、美國廣播公司報道，近日，美國司法部在輿論和法律壓力下公布了新一批愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案文件，其中包含數張美國前總統克林頓（Bill Clinton）與愛潑斯坦同行的舊照片，引起熱議。其中一張照片顯示克林頓與一名身份不明的人士泡在按摩浴缸裏休息，另一張照片則顯示一名面部被遮蓋的女子坐在他的腿上，而這些照片在發布時未附帶任何背景資訊或補充說明。



克林頓方面19日曾表示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的政府是在找「替罪羊」。

12月22日，克林頓的發言人烏雷尼亞（Angel Urena）發布最新聲明，批評特朗普政府利用「選擇性發布」愛潑斯坦文件，來暗示本不存在的不當行為，並要求美國司法部立即公布文件中涉及克林頓的所有剩餘材料。

2025年12月19日，美國司法部發布有關淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件，內有大量照片涉及前總統克林頓（Bill Clinton）（Reuters）

「很明顯，某人或某事受到保護，我們不知道是什麼人、什麼事或什麼緣故，但我們確實知道一點，就是我們不需要這種保護。」烏雷尼亞說。

烏雷尼亞聲稱，如果司法部不公布涉及克林頓的所有資料，將證實人們的懷疑，即該部門正在選擇性地發布資訊，以「暗示那些多年來在兩黨總統和司法部長任期內、已被同一司法部反復證明清白的人存在不當行為」。

烏雷尼亞寫道：「白宮這幾個月來藏著這些文件，並不是為了在19日的時候拋出來保護克林頓，而是為了保護他們自己免受接下來的影響，或者掩蓋他們試圖永遠隱瞞的事情。所以他們想發多少張20多年前的模糊照片都可以，但這與克林頓無關。過去無關，將來也無關。」

11月19日，迫於輿論和政治壓力，美國總統特朗普簽署了《愛潑斯坦檔案透明法案》，要求美國司法部必須在30天內公布其掌握的所有與愛潑斯坦案調查和起訴有關的非機密記錄、文件、通訊和調查材料；但同時允許司法部保留某些資訊，如受害者個人資訊以及可能影響正在進行的調查的材料。

2025年12月19日，美國司法部發布有關淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件。圖為美國前總統克林頓（Bill Clinton，左）躺在一個熱水浴缸內。（Reuters）

但自那以來，美國司法部公開愛潑斯坦文件的動作卻顯得格外緩慢。一直到最後期限——也就是12月19日，美國司法部才陸續公布了兩批檔案，包含數千份文件。美國司法部長邦迪坦言，目前公布的文件只是「一小部份」，「在接下來的幾週內，我預計還會公布數十萬份」。

而最新公布的這批文件中，包括多張涉及克林頓的照片。美司法部不僅對文件中的大量內容作「塗黑」處理，又從其網站刪除了一部份剛公布的照片。但這種「遮遮掩掩」的做法已引起了美國多方人士的批評。不少輿論質疑稱，美國司法部此舉是在替特朗普等共和黨陣營大人物「遮掩」，甚至有議員表示將採取法律行動。

22日，共和黨人、眾議員梅西（Thomas Massie）在社交媒體發文指責道：「司法部需放棄保護那些有錢有勢以及有政治關係網的人。」

他還表示，其正與民主黨籍眾議員康納（Rohit Khanna）等人聯手，繼續推動公布剩餘愛潑斯坦案文件，如有必要，他們會於下月在國會眾議院針對美司法部長邦迪（Pam Bondi）提起「藐視國會」指控。

對於這些批評，美國司法部回應稱，該部門致力於透明度，僅對法律要求的內容進行遮蓋。法律要求遮蓋有關受害者、未成年人或潛在受害者的身份資訊。而該部門過去沒有、將來也不會為了保護知名人士或政治公眾人物而進行遮蓋。

《國會山報》報道稱，特朗普與愛潑斯坦曾密切來往早已廣為人知，兩人也曾多次被拍到在一起。而特朗普是否涉及愛潑斯坦的性侵犯罪一直是美國輿論的關注焦點。

在此次最新公布的文件中，也出現了特朗普相關的內容。愛潑斯坦2019年在獄中寫給性犯罪者納薩爾（Larry Nassar）的一封簡短手寫信中提到，「我們的總統也和我們一樣喜歡年輕、性感的少女。」當時，正值特朗普的首任總統任期。但司法部在最新回應中表示，雖然這封信由司法部公布，但本身是假的。

2025年12月22日，圖為美國司法部公開的愛潑斯坦文件中，一封致信犯有性侵罪的體操隊前隊醫拿薩（Larry Nassar），落款為愛潑斯坦的信寫到，總統喜歡捉走女性。（X@EdKrassen）

對於相關指控，特朗普始終予以否認，宣稱早就與愛潑斯坦斷絕了關係，並將他趕出了海湖莊園。

克林頓方面22日發聲前，特朗普同日也被問及上述涉克林頓照片。他回應稱：「我不喜歡克林頓的照片被曝光。我不喜歡曝光其他人的照片，我認為這是一件很糟糕的事。」特朗普稱，他「一直和克林頓相處融洽」，「我尊重他。我討厭看到他的照片流出」。

特朗普還稱：「愛潑斯坦事件完全是想轉移人們對共和黨所取得的巨大成功的注意力。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

