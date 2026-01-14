周杰倫赴澳網表演賽首輪秒遭淘汰　網民傻眼「球都沒碰到」｜有片

華語音樂天王周杰倫1月14日以「球員身份」參與澳洲網球公開賽的表演型賽事「One Point Slam（一球制勝）」。他首輪對上澳洲職業陪練員約維奇（Petar Jovic），結果賽事以他連球都沒碰到就落敗告終。



在比賽開始前，周杰倫戴墨鏡登場，雙方猜拳決定發球權，約維奇出「布」贏了出「石頭」的周杰倫。

周杰倫此次參加的並非傳統的職業巡迴長賽，而是由澳網推動、具備高度創意與娛樂價值的「一球制勝」表演賽。這項賽制的特殊之處在於雙方球員一球定生死，僅憑一分便能決定晉級或淘汰。

平時熱衷網球運動的周杰倫以「名人外卡」身分首度圓夢登上澳網大滿貫賽場， 但籤運欠佳，首輪碰上專業的約維奇，猜拳又輸給約維奇，影片顯示，約維奇發球後，周杰倫似乎還來不及反應，他站在原地之際，網球便從他右方飛過。