周杰倫「轉跑道」出戰澳網表演賽　笑稱「可能不到一分鐘就收工」

華語音樂天王周杰倫近年對網球的熱愛早已不是秘密，不僅經常在社群平台分享練球日常，還不時與藝人好友、運動好手切磋球技，甚至親自「拉人入坑」，號召身邊朋友一同揮拍。他1月12日在社群平台宣布將以「球員身份」，參與澳洲網球公開賽相關特別賽事，再度掀起話題。



周杰倫日前先在Instagram限時動態預告即將公布重大消息，隨後親自揭曉答案，宣佈受邀參加澳網（Australian Open）的表演型賽事「One Point Slam（一球制勝）」。消息曝光後，澳網官方社群也同步發文歡迎，形容他從征服體育館的音樂天王，到電影角色《青蜂俠》（The Green Hornet）Kato，如今再跨界化身網球選手，正式加入澳網舞台，立刻引發粉絲暴動。

周杰倫將於1月14日以「球員身份」登上澳洲網球公開賽（Australian Open）。（示意圖/ig@jaychou）

據悉，周杰倫此次參加的並非傳統的職業巡迴長賽，而是由澳網推動、具備高度創意與娛樂價值的「一球制勝（1 Point Slam）」表演賽。這項賽制的特殊之處在於雙方球員一球定生死，僅憑一分便能決定晉級或淘汰。

澳網官方也特別撰文歡迎這位新晉「選手」，盛讚他從征服體育館的天王，轉變為全心投入網球的運動者。對此，周杰倫本人也在社群媒體上展現一貫的「周式幽默」，他笑稱這場比賽節奏極快，建議粉絲若沒買到票不必遠道而來，因為比賽「可能不到一分鐘就收工」，他還幽默祈禱希望能拿到發球權，避免連球都沒碰到就輸球。

除了競技表現，周杰倫更展現其慈善胸襟，承諾若能在此次賽事中過關斬將、最終奪冠，將把高達100萬美元（約780萬港元）的賽事獎金全數捐出，回饋社會。

根據目前釋出的賽程，周杰倫預計於1月14日（週三）下午4點30分，踏上澳網最具代表性的「羅德·拉沃球場（Rod Laver Arena）」。

